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Aşırı sağcı şiddet Almanya'da her geçen gün artıyor

Almanya’da aşırı sağcı şiddette 2018’de yüzde 71,4 artış oldu.
Aşırı sağcı şiddet Almanya'da her geçen gün artıyor

Bu artışların en aktif olduğu ülkelerin başında Almanya geliyor.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild am Sonntag, ülkedeki aşırı sağcı şiddet eylemlerine ilişkin bir haber yayınladı.

BİR YILDA YÜZDE 71,4 ARTIŞ

Gazetenin iç istihbarat kurumu, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2018 yılı raporuna dayandırdığı haberinde, aşırı sağcı şiddet eylemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 71,4 artış oldu.

Rapora göre, 2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eylemi kaydedilirken, 2018'de bu sayı 48'e yükseldi.

YABANCI DÜŞMANLIĞI...

Ülkede  2018 yılında aşırı sağcı kaynaklı olduğundan şüphelenilen altı öldürmeye teşebbüs vakası kaydedildi. Bu vakaların altısının da yabancı düşmanlığı kaynaklı olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra "Halk arasında nefret yayacak antisemitist söylemlerin” de yayıldığı belirtildi.

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