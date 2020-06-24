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Aşırı yağışlar bitiyor, yüksek sıcaklar geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelinde etkili olan yağışların hafta sonundan itibaren yerini aşırı sıcaklara bırakacağını bildirdi.
Aşırı yağışlar bitiyor, yüksek sıcaklar geliyor

Prof. Dr. Şen, AA muhabirine, cumartesi gününden itibaren güneyden gelecek sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükseleceğini söyledi. 

Sıcak hava dalgasının Afrika üzerinden Türkiye'ye yöneldiğini belirten Şen, "Hafta sonundan itibaren aşırı yağışlar bitiyor, Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Bu sıcaklar bizi bunaltacak. Tüm ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren kuzey bölgelerde 5-6, güneyde 8-9 derece artacak." dedi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul ve İzmir'de 35, Antalya'da 37 dereceyi geçebileceğini aktaran Şen, aniden yükselecek sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini ifade etti.

Şen, özellikle 65 yaş üstündekilerin sağlıkları açısından zorda kalmadıkça sıcak havada dışarıya çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

"Süper hücreler" aşırı yağış bırakıyor
Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde İstanbul ve Bursa’da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışların, "Süper hücre" denilen bulutlardan kaynaklandığını anlattı.

"Süper hücre" bulutlarının Türkiye'de bazı bölgelerde etkili olduğunu vurgulayan Şen, "Bu bulutların kalınlığı 10-12 kilometre. Yıldırım, şimşek, gök gürültüsü ve aşırı yağış bırakıyor. Bu nedenle bunlara 'süper hücre' deniliyor. Önümüzdeki aylarda da bu tür yağışları göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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