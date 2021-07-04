  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara- İstanbul- Konya YHT seferleri iptal edildi

Ankara ve çevre illerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ankara- Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı kullanılamaz hale geldi.
Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara- İstanbul- Konya YHT seferleri iptal edildi

Hattaki menfezler taşıp, raylar sel suları altında kalırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan açıklamada, Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek, yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği aktarıldı.

Ankara ve komşu illerde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, tren yolu hattına zarar verdi. Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan YHT hattında yağış nedeniyle menfezler taştı, tren yolu çamur ve su birikintisi altında kaldı. Bunun üzerine tren seferleri iptal edildi. TCDD ekipleri, hattı tekrar kullanıma açmak için bölgede bakım ve onarım çalışmasına başladı.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara- İstanbul- Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak."

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

TCDD'den yapılan yeni açıklamada, Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek, yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak. Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor; ilk görüntüsü ortaya çıktı03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:28
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziranda 92 terörist etkisiz hale getirildi03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:22
  • Aşı uygulamasında değişiklik! Tek doz yapılacak03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:19
  • Şile'de yağmur; dereler taştı, mahalle sular altında kaldı03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:34
  • Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:20
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Haziranda 92 terörist etkisiz hale getirildi03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:17
  • Kızılay’dan İdlib'e protein desteği03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13
  • Suriye'de sivillere yönelik saldırıda 8 kişi öldü03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:11
  • Antalya'ya 5 ayda gelen turist 1 ayda geldi03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:08
  • Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti