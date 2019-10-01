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'Asırlık' Döndü nine gençlere taş çıkarıyor

'Asırlık' Döndü nine gençlere taş çıkarıyor
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Döndü Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen odun kırıyor, ot biçiyor, ağaçlardan meyve toplayıp bağ bahçe işleriyle uğraşıyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Herközü Mahallesi'nde doğup büyüyen, 6 evlat sahibi olan 103 yaşındaki Döndü Yılmaz, yaşamında bir asrı geride bıraktı.

Hayvancılıkla uğraşan Döndü nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, süt ve doğal yiyeceklere bağlıyor.

Torununun torununu da gören Döndü nine, her gün hayvanlarıyla ilgilenmenin yanı sıra odun kırıyor, ot biçiyor, ağaçlardan meyve topluyor, bağ bahçeyle uğraşıyor. 

"Şu anda sağlık durumum da gayet iyi"

Döndü Yılmaz, eşini 20 yıl önce kaybettiğini ve çocuklarıyla birlikte yaşadığını söyledi. 

Daha önce dizinden iki kez ameliyat geçirdiğini belirten Yılmaz, "Allah'a şükürler olsun, bugünleri gördük. Şu anda sağlık durumum da gayet iyi." dedi.

Yılmaz, hayatının büyük bölümünün köyde çalışarak geçtiğini anlatarak, şu anda hayvanlarıyla ilgilendiğini, bunun yanı sıra köy işleriyle de uğraştığını kaydetti.

"Bol bol inek sütü içip yoğurt yiyorum"

Sağlığını ise doğal yiyecek tüketmeye bağladığını belirten Yılmaz, bol bol inek sütü içtiğini ve yoğurt yediğini aktardı. 

AA

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