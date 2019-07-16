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Asırlık helvacı: 4 kuşaktır devam ediyor

Asırlık helvacı: 4 kuşaktır devam ediyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, asırlık damak tadı tahin helvası üretimini 4'üncü kuşak olarak Figen Erbaş devam ettiriyor.
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