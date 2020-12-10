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Asırlık istasyona ziyaretçi akını

Sakarya'nın Geyve ilçesinde restore edilerek sosyal tesis haline getirilen, asırlık tarihe sahip Doğançay Tren İstasyonu, fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi. Sinema filmlerine ev sahipliği yapan istasyon ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Asırlık istasyona ziyaretçi akını

Padişah 2’nci Abdülhamid döneminde yaptırılan Doğançay Tren İstasyonu, yapılan restorasyon sonrası sosyal tesis olarak kullanılmaya başlandı. Tarihi ve etrafında gökyüzüne ulaşan tarihi çınarların bulunmasından güzelliğiyle 'Uzun Hikaye' filmine ve kliplere konu olan asırlık istasyon, eşsiz manzarası ile ziyaretçilerine seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Geyve Belediyesi Başkanı Murat Kaya, Doğançay’ın şehrin nadide merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, "Geyve, İpek Yolu üzerinde bulunan bir ilçemiz. Osmanlı döneminde de hem savaş hem de yol güzergahı olarak kullanılmıştır. 2’nci Beyazid döneminde yapılan Ali Fuat Paşa’daki tarihi köprümüz ile beraber asırlık Doğançay Tren İstasyonu’nu içinde barındıran bir ilçemiz, 1800’lü yılların sonunda 2’nci Abdülhamid’in tahta geçmesiyle Hicaz Demiryolu ile bağlantı yapılması adına demiryolu ağı artırılıyor. Bu çalışmaların bir tanesi de bizim ilçemizde bulunan Doğançay Tren İstasyonu. Ali Fuat Paşa ve Doğançay Tren İstasyonumuz şu anda ayakta. Doğançay Tren İstasyonumuz tamamen Geyve Boğazı’nın içerisinde. Yeşil bir bölgede ve Sakarya Nehri kenarında bulunuyor. Doğançay bir ulaşım ağı üzerinde. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız ricalarımız sonucu aslına uygun bir şekilde restore edildi. Doğançay Tren istasyonu birçok filme konu olmuş bir yer. Fotoğraf sanatçılarımızın gelip çekim yaptığı bir bölge" dedi.

İnsanların Doğançay’a gelerek istasyonu gezdiğini ve fotoğraf çekildiğini ifade eden Kaya, "Hem ilçemizin hem de köyümüzün tanıtımı anlamında Doğançay bizim için önemli. Vatandaşlarımız Doğançay’a gelerek burayı kullanıyorlar. Doğançay birçok güzelliğiyle bizler için önemli bir konumda. İnsanlar buraya gelerek hem istasyonu ziyaret edebilir hem de Doğançay Şelalesini gezebilirler. Padişah 2’nci Abdülhamid'in buraya trenle gelerek bu bölgeyi ziyaret ettiği de kitaplarda ve rivayetlerde mevcuttur" diye konuştu.

Bölgenin fotoğraf çekimi için uygun olduğunu belirten Kaya, "Çınar ve kestane ağaçlarının bulunduğu muhteşem bir ormanımız var. Ormanımız da şelalemizle beraber yılın 12 ayı ziyaretçilere açıktır ve muhteşem bir doğa manzarasıyla insanlarımızı beklemektedir. Burası konvansiyonel hat olarak duracak ama genelde fotoğraf sanatçılarımıza ya da dizi, film çekimlerine konu olmaya devam edecek. Çok güzel bir tren istasyonumuz var. Ben tüm vatandaşlarımızın özellikle buraya gelerek ziyaret etmelerini tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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