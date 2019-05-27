Asırlık tandırlar bu defa ramazan için yandı

Karslı kadınlar, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden tandır ekmeği hazırlayabilmek için ramazanda da büyük uğraş veriyor.

Karslı kadınlar, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden tandır ekmeği hazırlayabilmek için ramazanda da büyük uğraş veriyor.

Yüzyıllardır nesilden nesle aktarılan tandırda ekmek pişirme kültürünü Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde yaşatan kadınlar, bu defa tandırlarını ramazan için yaktı.

Köyde hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlayan kadınlar, kendi ektikleri buğdayları değirmende öğüterek elde ettikleri un ile genellikle evlerinin yakınında ayrı bir kulübede bulunan tandırda ekmek pişiriyor.

Hazırlıklara bir gün önce başlayan kadınlar, unu akşamdan eleyip sabah erkenden de hamuru mayalıyor. Hamurun pişirmeye uygun hale gelmesini beklerken tandırı hazırlamaya koyulan kadınlar, tezeklerle tutuşturularak yakılan ateş ile tandırı ısıtıyor.

Tandırın ısısının yeterli seviyeye gelmesi ve hamurun istenen kıvama ulaşmasıyla tandırda ekmek pişiren kadınlar hem ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Oruç tutan kadınların, sıcak tandır başında çalışmasının zorluğuna rağmen pişirdikleri ekmekler iftar sofralarını süslüyor.

"50 yıldır ekmek pişiriyorum"

Kadınlardan Reyhan Paraltı, ramazanda, sıcak tandırların başında çalışmalarının çok zor olduğunu susadıklarını ama yine de hep birlikte keyif alarak ekmek pişirdiklerini söyledi.

Paraltı, "Ramazanda soframız tandır ekmeğiyle şenleniyor, 50-60 yıldır ömrüm böyle tandır başında geçti. Bu defa tandırları ramazan ayı için yaktık, sabah erkeden kalkıp hamur yoğurduk, tandırlarımızı hazırladık akşama misafirlerimiz gelecek iftar saatine hazırlık yapıyoruz. Şimdi kalkıp camiye gideceğiz hatim dinleyeceğiz camiden gelip akşam iftar sofrasını hazırlayacağız." dedi.

Hacer Paraltı da 50 yıldır olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında tandırlarını yaktıklarını belitti.

Komşularıyla bir araya gelerek bu geleneği sürdürdüklerini anlatan Paraltı, "50 yıldır ekmek pişiriyorum. Ramazan ayında soframıza kendi yaptığımız ekmeği koyuyoruz kendi ektiğimiz buğdayı değirmende öğütüp hazırlıyoruz. Ramazan için tandırları yaktık her şeyini kendimizin hazırladığı ekmekleri akşam iftarda yiyoruz." diye konuştu.