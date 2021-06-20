Aşk engel tanımadı

Fiziksel engelli Zübeyde Bayrak ve Hasan Hüseyin Köse hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kıydı.

Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen nikahın şahitliğini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, (Evsad) Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Songül Karatekin, Etimesgut Belediyesi Engelli Koordinatörü Zeynep Küçükacaroğlu ve Mücahit Köse yaptı.

BAŞKAN DEMİREL MUTLULUKLAR DİLEDİ

Nikahta çiftlerin mutluluk ve heyecanları yüzlerine yansıdı. Nikah sonrası Zübeyde ve Hasan Hüseyin Çiftine iki cihan saadeti dileyen Başkan Demirel, “Birbirinize sevgide, saygıda kusur etmeyin. Birbirinize hoşgörülü davranın. İnşallah ömür boyu mutlu ve huzurlu bir yuvanız olur” dileğinde bulundu. Demirel, evlilik cüzdanını gelin Zübeyde Bayrak’a verdi.

20 GÜNDE 1000 NİKAH

İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda başlayan kademeli normalleşme ile birlikte nikah salonları da hizmet vermeye başladı. Etimesgut Belediyesi Nikah Memurluğunda 20 Günde yaklaşık 1000 çiftin nikahı kıyıldı. Günde ortalama 35 çiftin nikahı kıyılırken başvuruda bulunanların sayısı 2000’i buldu.

