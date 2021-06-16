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Asker adaylarına kovid testi

Ankara’da, vatani görevi yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına koronavirüs testi yapıldı. Asker adayları, kışlalara koronavirüs testinin sonucuna göre gönderilecek.
Asker adaylarına kovid testi

Ankara’da, vatani görevi yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından koronavirüs testi yapılıyor.

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ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Asker adayları, zorunlu kılınan PCR testini yaptırmak için öncelikle e- Devlet üzerinden randevu alıyor. Evlerine yakın koronovirüs test merkezlerine giden asker adaylarından sağlık çalışanlarınca numune alınıyor, alınan numuneler laboratuvara götürülüyor. Ücretsiz yapılan PCR testinin sonucu 12 saat içinde açıklanıyor.

SONUCU ‘NEGATİF’ ÇIKANLAR ASKERE GİDEBİLİYOR

Yeni celp dönemi için birliklerine teslim olacak asker adayları, kışlalara koronovirüs testinin sonucuna göre gönderiliyor. PCR test sonuçları ‘negatif’ çıkan asker adayları, diğer sağlık kontrollerini de tamamladıktan sonra askere gidebiliyor. Test sonuçları ‘pozitif’ çıkanlar ise tedavi süreci ve sonrasında yapılacak takip çalışmalarından sonraki bir dönemde askere gidebiliyor.

PCR TEST KUYRUĞU
Keçiören Tepebaşı’ndaki bir sağlık ocağının bahçesine kurulan PCR test merkezinde, vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek asker adayları uzun kuyruklar oluşturdu. 14 Haziran’da başlayan koronovirüs testi işlemleri 16 Haziran yani dün sona erdi. Test günü aralığının kısa olması nedeniyle asker adayları yoğunluk oluşturdu.  Gazetemize konuşan bazı asker adayları, “PCR testi için 3 gün sınırlaması iyi olmamış. Zamanın kısıtlı olmasından dolayı ister istemez yoğunluk oluyor ve sosyal mesafeye dikkat edilemiyor. Salgın döneminde biz burada saatlerce bekledik. Bundan sonra bu konuda tedbir alınırsa daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

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