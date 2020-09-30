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Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar

Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar
Antalya'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yasağa rağmen asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, araçlarıyla tozu dumana kattı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını engellemek için asker eğlencelerine, araç konvoylarına kısıtlama getirdi. Bu kısıtlama ve uyarılara rağmen Antalya'nın Düdenbaşı Mahallesi'nde bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi. Mahallelinin uyarılarına rağmen, araçlarıyla tozu dumana katan ve gürültü yapan gençler, bir apartman sakininin uyarısına sinirlendi. Öfkeyle apartman sakininin binasına koşan gençlerin o görüntüleri, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Araya girenlerin sakinleştirdiği gençler, binadan geri çıkarak eğlencelerine devam ettiler. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler tepki çekti.

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