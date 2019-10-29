  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Wolfsberger maçında asker selamı ile gol sevincini paylaşan İrfan Can Kahveci hakkında UEFA soruşturma başlattı.
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta maçında, Wolfsberger'e attığı golle Başakşehir'i galibiyete taşıyan İrfan Can Kahveci, golden sonra asker selamı vermişti.

İrfan Can'ın bu hareketi UEFA'yı rahatsız etti ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Medipol Başakşehir kulübü, olayı "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadeleriyle duyurdu.

UEFA'NIN ÇİFTE STANDARDI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

UEFA'nın, uluslararası bir turnuvada, birçok yabancı futbolcunun çoğu kere asker selamı ile yapılan sevinci İrfan Can'ın da yapmasına gösterdiği tepki, nedense kendisiyle aynı anda selam veren diğer yabancı futbolculara gösterilmedi.

Bu da UEFA'nın Türk futbolculara yönelik taraflılığını bir kez daha ortaya çıkardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahika Ercümen'den dünya rekoru28 Ekim 2019 Pazartesi 10:48
  • Bazılarının son şansını verdik28 Ekim 2019 Pazartesi 09:33
  • Dev derbinin kazananı Beşiktaş28 Ekim 2019 Pazartesi 08:58
  • Tolga Zengin Beşiktaş'ta28 Ekim 2019 Pazartesi 07:00
  • Derbide gülen taraf Beşiktaş oldu27 Ekim 2019 Pazar 23:20
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu27 Ekim 2019 Pazar 18:06
  • Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 346. randevu27 Ekim 2019 Pazar 10:58
  • Fenerbahçe Konyaspor'u ezdi geçti26 Ekim 2019 Cumartesi 21:57
  • Derbi öncesi takımların son durumları26 Ekim 2019 Cumartesi 12:00
  • Asker selamını paylaştı, sözleşmesi feshedildi26 Ekim 2019 Cumartesi 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti