Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Wolfsberger maçında asker selamı ile gol sevincini paylaşan İrfan Can Kahveci hakkında UEFA soruşturma başlattı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta maçında, Wolfsberger'e attığı golle Başakşehir'i galibiyete taşıyan İrfan Can Kahveci, golden sonra asker selamı vermişti.

İrfan Can'ın bu hareketi UEFA'yı rahatsız etti ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Medipol Başakşehir kulübü, olayı "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." ifadeleriyle duyurdu.

UEFA'NIN ÇİFTE STANDARDI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

UEFA'nın, uluslararası bir turnuvada, birçok yabancı futbolcunun çoğu kere asker selamı ile yapılan sevinci İrfan Can'ın da yapmasına gösterdiği tepki, nedense kendisiyle aynı anda selam veren diğer yabancı futbolculara gösterilmedi.

Bu da UEFA'nın Türk futbolculara yönelik taraflılığını bir kez daha ortaya çıkardı.