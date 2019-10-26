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Asker selamını paylaştı, sözleşmesi feshedildi

Almanya’da top koşturan Trabzonlu futbolcu Furkan Aydın, yaptığı paylaşım sonrasında şok bir cevap ile karşılaşırken takımıyla olan sözleşmesi feshedildi. 61saat.com'un haberine göre 23 yaşındaki futbolcunun takımla ilişkisinin kesildiği öğrenildi.
Asker selamını paylaştı, sözleşmesi feshedildi

Alman 4. Ligi olan Regionalliga’daki Altona 93’de forma giyen Türk futbolcu Furkan Aydın (23), Türkiye A Milli Takımı’nın, Fransa karşısında attığı golden sonra oyuncuların asker selamı verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

TARAFTARLAR KULÜBE BİLDİRDİ

Furkan Aydın’ın paylaşımı sonrası Altona 93 takımının taraftarlarının bu davranışı kulübe bildirmesiyle kulüpten Aydın’a jet hızıyla, “Biz senden savaşa karşı olduğuna dair net bir açıklama bekliyoruz. Güncel durumu onaylarsan kabullenemeyiz“ mesajı geldi.

SONUÇLARINA KATLANMAN LAZIM

Yaşanan olayların ardından kulübün basın sözcüsü ile yazışan Aydın, fikir özgürlüğünün olup olmadığını sorarken, aldığı ‘Fikir özgürlüğü evet ama başına geleceklere ve sonuçlarına da katlanman lazım’ cevabıyla adeta şok oldu.

ERDOĞAN’A KARŞI AÇIKLAMA İSTENDİ

Aydın’dan bu paylaşımı sonrasında savaşa karşı çıkmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı açıklama yapması istendi ancak Aydın bu isteği yerine getirmedi.

3 GÜN SONRA FESHETTİLER

İlk olarak ikinci takıma gönderine Aydın, 3 gün sonra antrenörden bir telefon alırken, kulüple yaptığı görüşmeler sürerken hocasından sözleşmesinin feshedildiğini öğrendi. 

KENDİNE KULÜP ARIYOR

Bonservisi verilen Aydın, bu durum sonrasında hem Almanya’da hem de Türkiye’de kulüp aramaya başladı.

AYDIN BÖYLE ANLATTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Furkan Aydın, “Bir paylaşımla beni takımdan kovdular. Milli takım maçında skor 1-1 olduktan sonra tüm sosyal medyada bu fotoğraf dolaşıyordu. Ben de hesabımda paylaştım. Anında iletişime geçtiler ve yöneticilerin görüşmesi gerekirken medyada çalışan benimle iletişimde oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve savaşa karşı net bir mesaj istediler. Yapmayınca da anında ikinci takıma gönderip ardından antrenör aradı. Paylaşımınla alakası yok seninle olmuyor, yapamıyoruz gibi şeyler söyledi ve ardından sözleşmemin feshedildiğini belirtti. Yine de yaptığımdan pişman değilim. Şimdi bonservisim elimde hem Almanya’dan hem de Türkiye’den takım arıyorum” ifadelerini kullandı.

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