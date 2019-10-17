  • BIST 94.896
  • Altın 284,932
  • Dolar 5,8598
  • Euro 6,5130
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

'Asker veremiyoruz' diye Mehmetçik'e ekmek yaptılar

Ülkelerinde yaşanan iç karışıklık ve çatışmalardan kaçarak Bursa'ya yerleşen Afgan Türkmeni bir aile, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e göndermek üzere komşularının da desteğiyle sütlü tandır ekmeği pişirdi.
'Asker veremiyoruz' diye Mehmetçik'e ekmek yaptılar

Afganistan'da yıllardır süren iç karışıklık ve çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk edip Türkiye'ye sığınan Türkmen aile, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Mehmetçik'e sütlü tandır ekmeği pişirdi.

Türkiye'ye 2015 yılında göç eden 43 yaşındaki Habibullah Hemrah ve ailesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Ormankadı Mahallesi'ne yerleşti.

Fabrika kurarak mobilya sektöründe faaliyet gösteren Hemrah ile ailesi, gençliğinde Afganistan ve Pakistan arasında birkaç kez göç etmelerine neden olan çatışmalı ortamdan uzak yaşamlarını sürdürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'na karınca kararınca destek olmak isteyen aile, ekmek pişirmeye karar verdi. Komşularının da desteğiyle iki gün boyunca Afgan Türkmenlerine özgü sütlü tandır ekmeği hazırlayan Hemrah ailesi, bunları sınır hattına götürecek.

Habibullah Hemrah, ekmek pişirme fikrinin annesi Cemile Hemrah'tan çıktığını söyledi.

Annesinin, şehit haberlerinden çok etkilendiğini anlatan Hemrah, şöyle devam etti:

"İki gün önce annem yanıma geldi. Barış Pınarı Harekatı'nı televizyondan izlemiş ve iki şehidimiz olduğunu görmüş. 'Oğlum, biz madem asker veremiyoruz, üzülüyorum, sütlü tandır ekmeği yapalım, elimizden gelen bu. Bunu askerlerimize yollayalım yesinler' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Gittim çarşıdan 5-6 çuval, ellişer kilogramlık un getirdim ve evin kadınları ekmek yapmaya başladı. İki gün içinde yaklaşık 500 kadar ekmek yapıldı, daha da yapacağız ve bine yakın ekmek çıkacak inşallah. Her ekmeğimiz 500 gram kadar geliyor."

"Keşke daha fazlasını yapabilsek"

Hemrah, geçen yıl da Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ekmek yapıp Hatay'a götürdüklerini aktardı.

Ekmekleri, mahalle muhtarı ile sınır bölgesine götürüp askeri yetkililere teslim edeceğini belirten Hemrah, "Bizim elimizden gelen bu, asker veremiyoruz. Henüz vatandaşlığımız yok ama zamanı gelince o da olur inşallah. Bu sebeple annem, yengem ve hanımlar toplandılar, ekmek yapmaya devam ediyorlar." dedi.

Hemrah, 8-9 yaşlarındayken Afganistan'da savaşın başladığını hatırlatarak, şimdi Suriyeli mazlumların çektiği acıların benzerini yaşadıklarına dikkati çekti.

Hemrah, Türkiye'nin kendilerine kol kanat gerdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür eden Hemrah, "Türkiye'nin, mazlumların yanında olduğunu biliyoruz. Türkiye'de herkesin huzurlu ve güvenli şekilde yaşamaya devam edebilmesi için Barış Pınarı Harekatı'nın gerekliliğinin farkındayız. Bundan dolayı Mehmetçik'e elimizden geldiğince destek olmak istedik. Keşke daha fazlasını yapabilsek. İmkanımız olsaydı Mehmetçik'le omuz omuza teröre karşı mücadele etmek isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Televizyonda gördük, yüreğimiz yandı"

Cemile Hemrah da sütlü tandır ekmeğinin atalarından kalma bir lezzet olduğu bilgisini verdi.

Şehit haberlerine üzüldüğünü anlatan Hemrah, "Televizyonda gördük, yüreğimiz yandı. Onun için biz de ekmek yapıp yardım edelim dedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hem adları hem de tatlarıyla dikkati çektiler17 Ekim 2019 Perşembe 18:00
  • Kahvenin tarihine müzede yolculuk17 Ekim 2019 Perşembe 16:43
  • 'Kalleşçe sivilleri hedef alıyorlar'17 Ekim 2019 Perşembe 13:00
  • 'Karakomik Filmler' izleyiciyle buluşuyor17 Ekim 2019 Perşembe 09:48
  • 27 yıldır emanetlerin sahibini bekliyor17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
  • Deliklitaş Mağarası'na ziyaretçi akını17 Ekim 2019 Perşembe 09:21
  • Teker teker katlettiler!17 Ekim 2019 Perşembe 07:34
  • Harekâta Dair…17 Ekim 2019 Perşembe 00:05
  • PTT'ye teşekkür ederim17 Ekim 2019 Perşembe 00:04
  • Tarihi Aşirefendi Han'ın 60 yıllık terzisi16 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti