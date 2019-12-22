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Askere gidebilmek için 110 kilo verdi

İzmir'de yaşayan ve 18 yaşında 180 kiloya ulaşan genç, vatani görevini yerine getirebilmek için tüp mide ameliyatı olup 2 yılda 70 kiloya düştü.
Askere gidebilmek için 110 kilo verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Oğuzhan Tepe, çocukluk yıllarından itibaren düzensiz beslenme alışkanlığına bağlı olarak hızlı şekilde kilo aldı. Diyetlere rağmen kilo veremeyen ve 18 yaşında 180 kiloya ulaşan Tepe, sağlık sorunları da yaşamaya başladı.

Zamanla evden çıkamaz hale gelen, sosyal hayata katılamayan Tepe, kilolarının vatani görevini yapmasına da engel olacağını fark etti. Çocukluğundan beri askerlik yapma hayali bulunan Oğuzhan Tepe, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Tepe, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikinliğine başvurdu. Uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk tarafından muayene edilen Tepe'ye bir yıl sonra tüp mide ameliyatı yapıldı.

Doktorunun tüm önerilerine uyan Tepe, 2 yılda 110 kilo vererek vatan görevini yerine getirmek için askerlik şubesine başvuru yaptı. Başvurusu olumlu sonuçlanan Tepe, şubat ayında birliğine teslim olmaya hazırlanıyor.

"Hayattaki en büyük hayalimi gerçekleştirdim"

Oğuzhan Tepe, fazla kiloları nedeniyle hayatının 18 yaşına kadar çok zor geçtiğini, ameliyatın ardından yeni bir hayata başladığını söyledi.

Hayattaki en büyük isteğinin askerlik görevini yerine getirmek olduğunu belirten Tepe, "Fazla kilolarımdan dolayı bu imkansızdı. Hastaneye başvurduğumda doktora askerlik görevimi yapmak istediğimi söyledim. Bir yıl sonra ameliyat yaptı. 2 yıl içinde 70 kiloya kadar düşmeyi başardım. Askerlik muayenesine gittiğimde vatani görevimi yapmak için bir engel kalmadığını öğrendim, gönüllü gitmek için başvurdum. Hayattaki en büyük hayalimi gerçekleştirmiş oldum." dedi.

Tepe, askere gitmek için şimdiden günleri saydığını, bu süreçte kendisine en büyük desteği ise annesinin verdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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