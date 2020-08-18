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Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu

Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu, Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanının alıkonulduğu bildirildi.
Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu

Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu, Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanının alıkonulduğu bildirildi.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bamako yakınlarındaki askeri üste sabah saatlerinden bu yana hareketlilik olduğunu belirtti. 

Askeri üssün bulunduğu Kati kentiyle Bamako arasındaki yolların kesildiğini aktaran Onart, şimdilik diğer kabine üyeleriyle ilgili bilgilerin doğrulanamadığını dile getirdi.

Onart, "Bize gelen bilgiler dahilinde Meclis Başkanı Moussa Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe'nin tutuklandığını öğrendik." dedi.

Bölgede az sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu bildiren Onart, gerekli bilgilendirme ve uyarının sosyal medya ve vatandaşların bulunduğu Whatsapp gruplarından yapıldığını ifade etti. 

Kati garnizonunda silah sesleri duyuluyor
Yerel basında görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda sabah saatlerinden bu yana hareketlilik yaşanıyor.

Garnizondan bir süredir silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu öne sürüldü.

Bunun yanında bazı bakanların da yine bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar bulunuyor.

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

Askeri araçların Kati'den Bamako'ya ilerlediği, garnizona giden yolların kapatıldığı belirtilirken, güvenlik kaynakları, askeri bir darbe ihtimalinin güçlü olduğunu doğruladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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