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Askeri uçakla Kabil'den Pakistan'a götürülen 22 kişi Türkiye'ye getirildi: “Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum”

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türklerin tahliyesi devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400 tipi askeri kargo uçağıyla dün Kabil'den Pakistan'a götürülen 22 Türk İstanbul'a getirildi.
Askeri uçakla Kabil'den Pakistan'a götürülen 22 kişi Türkiye'ye getirildi: “Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum”

Askeri uçakla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülen 22 Türk vatandaşı bugün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 09.40'da İstanbul Havalimanı'na getirildi.  Türk vatandaşları burada karantina ve sağlık işlemlerinin tamamlanması için görevliler tarafından karşılandı. İşlemleri tamamlanan 22 Türk vatandaşının 10 günlük karantina süresi boyunca ikamet adreslerinde bulunacağı öğrenildi.

"2 SAAT İÇERİSİNDE KABİL HAVALİMANI'NA GEÇMEMİ İSTEDİLER"

8 yıldır NATO'da görevli olan ve Kabil'de bulunan Türk vatandaşı Sadullah Çalık, tahliye süreci hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çalık, "Kabil'de durum baya kötüye gidiyordu. Biz Kabil'den ayrılmadan önce havalimanının sivil tarafı ele geçirilmiş, halk havalimanına baskın yapmıştı. Ben dün sabah Büyükelçiliğe başvuruda bulundum. 2 saat içerisinde havalimanına geçmem söylendi. Benimle beraber 30 kişinin üzerinde kişiye aynı anda askeri uçakla aldılar. Zaten tahliye sırasında büyükelçilik ekibi yanımızdaydı" dedi.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUM"

Askeri uçakla Pakistan'a geldikten sonra büyükelçilik ekipleri tarafından karşılandıklarını ifade eden Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü: "Baya güzel bir hizmet vardı. Türk olduğumuz bir kez daha gurur duydum. Ekip tam teşkilatlıydı, testlerimiz yapıldı. Karnımızı doyurdular. VIP hizmet gibi tertemiz oteller de kaldık. PCR testimiz dahil otel de yapıldı. Büyükelçilik ekipleri son dakikaya kadar bizimle ilgilendiler. Orada dediğim gibi Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum. Bu kadar kaliteli bir hizmet beklemiyordum açıkçası. Ülkemiz tarafından sonuna kadar desteklenmiş olmak gurur verici. Mesela diğer ülke vatandaşları çantalarını bile alamadılar. Sadece bir sırt çantasına müsaade edildi. Biz bütün eşyalarımızı aldık geldik."

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