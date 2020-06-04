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Askerliğini bitiren Tottenhamlı futbolcu Son:Zorlu bir üç haftaydı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son, 3 hafta süren askerlik görevinin "zorlu ama keyifli" olduğunu söyledi.
Askerliğini bitiren Tottenhamlı futbolcu Son:Zorlu bir üç haftaydı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Premier Lig'e verilen arada ülkesi Güney Kore'de zorunlu askerlik görevini yerine getiren 27 yaşındaki futbolcu, Londra'ya döndükten sonra takımının televizyon kanalına konuştu. 

Askerliğin özel bir deneyim olduğunu belirten Son, "Her şeyi yaptığımı söyleyemem. Zorlu bir üç haftaydı, ama keyif aldım. İlk gün kimse kimseyi tanımıyor, bu biraz acayip geliyor. 10 kişi bir odayı paylaşıyorsun. Sonra birlikte çalışıyorsun, yardım ediyorsun, şakalaşıyorsun, harikaydı." ifadelerini kullandı.

Takımla antrenmanlara başlayan Son, şubat ayındaki sakatlık süreci ve askerliğin ardından fiziksel durumunun iyi olduğunu, çok çalışarak en iyi seviyesini hemen hemen yakaladığını kaydetti.

Taraftarları çok özlediğini aktaran yıldız futbolcu, "Askerlik yaparken telefonum yanımda değildi. Taraftarlardan gelen destek mesajlarını görünce çok sevindim. Sahada onlar için en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

Şubat ortasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan ve sağ kolundan ameliyat olan Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada ülkesinin Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampına giderek 3 haftalık askerlik görevini yerine getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 17 Haziranda yeniden başlayacak ligde 41 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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