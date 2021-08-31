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Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki "Coşkun dede" sel bölgesinde
Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki "Coşkun dede" sel bölgesinde
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedelere yardımcı olmak için çalışan askerlerin sempatisini kazanan Coşkun Arol, her gün giydiği askeri kıyafetle ziyaret ettiği askerlere tekmil veriyor.
31 Ağustos 2021 Salı 10:12
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.