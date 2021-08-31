Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki "Coşkun dede" sel bölgesinde

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedelere yardımcı olmak için çalışan askerlerin sempatisini kazanan Coşkun Arol, her gün giydiği askeri kıyafetle ziyaret ettiği askerlere tekmil veriyor.