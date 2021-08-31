  • BIST 1.468,210
  • Altın 486,66
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
» »

Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki "Coşkun dede" sel bölgesinde

Askerlik günlerini unutamayan 79 yaşındaki "Coşkun dede" sel bölgesinde
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetzedelere yardımcı olmak için çalışan askerlerin sempatisini kazanan Coşkun Arol, her gün giydiği askeri kıyafetle ziyaret ettiği askerlere tekmil veriyor.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Dur ihtarına uymayan sürücü: Bakın nerede yakalandı
Dur ihtarına uymayan sürücü: Bakın nerede yakalandı
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı
Balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücü, '1 ay önce de kaza yaptım abi'
Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücü, '1 ay önce de kaza yaptım abi'
MSB görüntüleri paylaştı! İlk kafile böyle geldi
MSB görüntüleri paylaştı! İlk kafile böyle geldi
Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına takıldı: 3 kadın tutuklandı
Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına takıldı: 3 kadın tutuklandı
Son Eklenen Videolar
Sultangazi'de başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği kadının babasının otomobilini yaktı
Sultangazi'de başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği kadının babasının otomobilini yaktı
Trafikte akılalmaz görüntü: Otomobil kullanan çocuk kamerada
Trafikte akılalmaz görüntü: Otomobil kullanan çocuk kamerada
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı
Batı Karadeniz’de ‘yeşil altın’ harmana indi
Batı Karadeniz’de ‘yeşil altın’ harmana indi
Terör hedeflerine hava harekatı
Terör hedeflerine hava harekatı
‘Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler
‘Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti