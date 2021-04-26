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ASKİ, 10 yıllık sorunu çözdü 

ASKİ, Keçiören ilçesindeki Ihlamur Vadisi Parkı’nda yaklaşık 10 yıldır yaşanan su taşkını sorununu kökten çözdü. Yağmur suyu hattı, ASKİ ekipleri tarafından yeniden Çubuk Çayı’na bağlandı.
ASKİ, 10 yıllık sorunu çözdü 

ASKİ yapılan yanlış imalatlar nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı noktalardan biri olan Keçiören Ihlamur Vadisi Parkı’nda yaklaşık 10 yıldır çözülemeyen bu sorunu çözüme kavuşturdu. 2012 yılında dere yatağı değiştirildiği için önü kapanan ve atıl durumda kalan bölgedeki yağmur suyu hattı yeniden Çubuk Çayı’na bağlandı.

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ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATTI DA AYRIŞTIRILDI
Önce yağmur suyu hattının Çubuk Çayı’na deşarjını sağlayan ASKİ ekipleri, Ihlamur Vadisi Parkı’nda ayrıca yağmur suyu hattına bağlı 3 atık su hattını (kanalizasyon) yağmur suyu hattından ayrıştırarak çayın kirlenmesinin de önüne geçti.     

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Ankara 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Oktay Başkaya, 2012’de imalat çalışmaları sonrasında bölgedeki yağmur suyu hattının boşa çıkması sonucu parkın yakınındaki binaların bodrum katlarını yıllarca su bastığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Çubuk Çayı’nın 2012 yılından önce dere yatağı yukarıda, iş makinelerimizin çalıştığı güzergâhtaydı. Bu güzergâh daha sonra aşağı tarafa alındı. Bundan dolayı da 6,5 metre derinlikteki mevcut yağmur suyu kanal hattımızın önü kapandı ve maalesef suda geri tepmeler başladı. Bütün binaların altlarına zaman zaman su vurmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki parkın içini de su bastı. Bölgede yaptığımız kapsamlı araştırma ile yağmur suyu hattının önünün kapandığını ayrıca bu hatta bağlı 3 kanalizasyon hattı bulunduğunu tespit ettik. Kazımızı son derece dikkatli şekilde, iş güvenliği önlemlerini alarak tamamladık. Yağmur suyu hattının Çubuk Çayı’na deşarjını sağlayarak, 3 kanalizasyon hattının deplase (yerini değiştirmek) işlemini gerçekleştirdik. Böylece bölgede hemen hemen 10 yıldır süren sorun çözülmüş oldu.”

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