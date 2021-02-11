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ASKİ 2200 ton sönmüş kireç satın alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, ihale ile 2.200 ton toz sönmüş kireç satın alacak. İhale tarihi ve şartları şöyle:
ASKİ 2200 ton sönmüş kireç satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  (ASKİ) ihale ile 2.200 ton toz sönmüş kireç satın alacak. 

2200 ton toz sönmüş kireç mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.03.2021

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