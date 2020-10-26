ASKİ altyapı önlemlerini artırdı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yağış mevsiminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek taşkın ve sel baskınlarını önlemek için kent genelinde ızgara temizliği ve altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, iklimsel olarak yağış mevsiminin başlamasıyla sel ve su taşkınlarını önlemek amacıyla önlemlerini artırdı.

ASKİ ekipleri, Başkent’in birçok noktasında eş zamanlı olarak ızgara temizliğinden yağmur suyu ve atık su hatlarının yenilenmesine kadar altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.





BODRUM KATLARI SU BASIYORDU

Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Caddesi 72. Cadde kesişiminde bulunan üç binanın bağlandığı kanalın ekonomik ömrünü tamamladığını ve bu nedenle binaların bodrum katlarını atık su bastığını tespit eden ASKİ ekipleri, Aşkabat Caddesi’nin atık su bacasını yeniledi.

ASKİ ekiplerinin eş zamanlı çalıştığı bir başka adres ise Emek Mahallesi 17. Cadde’de bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası oldu. Yoğun yağışlarda su taşkını yaşanan noktada yapılan inceleme sonucu Bosna Hersek Caddesi ve 17. Cadde’deki atık su ve yağmur suyu hatlarının karıştığı tespit edilerek, bölgeye 100,65 metre yağmur suyu hattı imalatı yapıldı.

YAĞMUR SUYU HATLARI VE IZGARALAR YENİLENİYOR

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde bulunan ÖSYM önünde ağaç kökleriyle dolan ve açıktan akan hatta da müdahale eden ASKİ ekipleri, bölgede 756,04 metre uzunluğunda atık su imalatı gerçekleştirdi.

Çayyolu Mahallesi’nde ise 2661. Sokak ve 2432. Caddenin birleştiği noktada sık sık su taşkınları yaşandığı yönündeki şikâyetlerin artması üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, mahalleye 35 metre uzunluğunda yağmur suyu bağlantısı yaptı. Kentin birçok noktasında altyapı sorunlarını çözüme kavuşturan ekipler 2432. Cadde’de bulunan kapalı yağmur suyu ızgaralarını temizleyerek yaklaşık 100 yeni ızgara imalatını da tamamladı.