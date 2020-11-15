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ASKİ devreye girdi

Mamak Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde Altıağaç Karaağaç Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bulunan 948 konutun tesliminin ardından yaşanan su sıkıntısı için ASKİ Genel Müdürlüğü devreye girdi.
ASKİ devreye girdi

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını sorunun ASKİ’den kaynaklı olmadığını açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Vatandaşlarımızın sıkıntısı elbette ki bizim de sıkıntımızdır. Kurumumuz çözüm için devrede. Tüm imalatı tamamlayarak, hatlara su vermeye başladık” dedi.

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“ASKİ ÇÖZÜM İÇİN VARDIR” 
Sitedeki 948 konuttan sadece 50 konutta ikamet edildiğini vurgulayan Öztürk,  “Biz tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasını istemeyiz. Bu nedenle eksikliklerine karşın teslim edilen konutlardaki vatandaşlarımızın güç durumda kalmamaları için ilk günden itibaren bina depolarına tankerle su takviyesinde bulunuyoruz. İddia edildiği gibi ‘1000’ hanede su sıkıntısı yaşandığına ilişkin yayınlar tamamıyla gerçek dışıdır” diye konuştu.  

Altıağaç Mahallesi TOKİ konutlarını ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:
“Yapımı süren TOKİ konutlarında, teslim edilen kısımlar için kurumumuza kanal vizesi ve abonelik başvuruları yapılmış. Başvuruyu müteakip imalatlar yerinde incelenerek, bu aşamada konutların yarısının projeye göre su alamayacağı tespit edilmiş ve yeni bağlantı noktaları gösterilmiş. Vatandaşlarımızın bu sıkıntıları çekmesinde ASKİ olarak hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Yasal evrakların tamamlanması aşamasında rahat davranan müteahhit firma ile vatandaşları şebeke suyundan faydalanacak aşamaya getirmeden evleri teslim eden TOKİ’nin kusurları ASKİ'ye mal edilmeye çalışılıyor.”

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MOBİL ABONELİK ARACI İLE YERİNDE SU ABONELİĞİ     
İmalatların tamamlanmasının ardından pandemi süreci nedeniyle konutlarda yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlamak için su abonelik işlemlerinin ASKİ’nin Mobil Abonelik Aracı ile yerinde yapılacağını belirten Öztürk, site sakinlerine de bilgi verdi.

B7-4 Blok sakini Leyla Bozan ise ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile yaptığı sohbette, “Eşim konu hakkında ASKİ ile görüştü, onlar da hemen tankerle su getirdiler. Çok sevindik. Şu anda musluktan suyumuz tertemiz akıyor Allah’a şükür” dedi.

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