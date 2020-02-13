ASKİ Genel Müdürlüğü görevine Erdoğan Öztürk atandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevinin ardından ASKİ Genel Müdürlüğüne getirilen Öztürk, “Şehrimiz her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi.

Görev süresi dolan Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın ardından Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevine Erdoğan Öztürk atandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevinden sonra ASKİ Genel Müdürü olarak atanan Öztürk, mesaisinin ilk gününde Başkent’teki abonelere seslenerek, “Tüm Ankaralılara su faturası ile ilgili ödedikleri her kuruşun karşılığını altyapı hizmetlerimizle vereceğiz” dedi.

“ANKARA HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

ASKİ’nin kaliteli, içilebilir, kesintisiz içme ve kullanma suyu için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini söyleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“1923 yılında başkent ilan edilen, Kuva-yi Milliye, Atatürk ve çalışma arkadaşlarına ev sahipliği yapan şehrimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Tek bir hedefimiz var Ankara için çalışmak ve başarılı olmak. Tüm Ankaralılara şu sözü veriyorum. Su faturası ile ilgili ödenen her kuruşun karşılığı içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri, kanalizasyon altyapısı hizmetleriyle geri dönecek.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Bir kentteki gerçek kalkınma ve gelişmişliğin en belirgin göstergesinin altyapı yeterliliği ile ölçüldüğüne dikkat çeken Öztürk, “Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimiyle, kurumda çalışan değerli çalışma arkadaşlarım ile tüm sorunların üstesinden geleceğime olan inancım tam olup, sorunları çözmek, geleceğe yönelik farkındalık yaratacak projeler oluşturmak adına bu makamı bana layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK’ÜN ÖZGEÇMİŞİ:

(1964 yılında Elazığ’da doğdu. Ankara Çankaya Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Erzincan depremi sonrasında kamu binalarının yapım ve rehabilitasyon işini yürüttü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Amasya Şube Müdürlüğü ve DSİ Ankara Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santrali Dairesi’nde görev aldı. Özel sektörde baraj, gölet Tunnel Boring Machine (TBM) ile açılan enerji ve atık su tünel yapım projelerinde yer aldı. Enerjisa Üretim A.Ş.’deki görevi sonrasında Anadolu Grup bünyesinde 86 megawattlık Paravani HES Projesi’nde 4 yıl proje müdürü olarak çalıştı. 2015 ve 2019 yılları arasında ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görevi yapan Öztürk, bir kız çocuğu babası olup iyi derecede İngilizce, orta derecede ise Rusça biliyor.)