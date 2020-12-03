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ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ten don uyarısı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kış mevsiminin başlaması ile birlikte 2 milyon 435 bin 792 aboneyi, su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ten don uyarısı

Sayaçların bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması ve kırık camların yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Öztürk, donan sayaç ve su borularına ateş ya da sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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“DONAN SAYAÇLARA SICAK SU VE ATEŞLE MÜDAHALE ETMEYİN” 
Abonelerin ve apartman yöneticilerinin koruyucu önlemler alarak; sayaç yerlerini temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlemeleri özellikle de sayaçların kırık camlarını yenilemeleri gerektiğini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu uyarılarda bulundu: 
“Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların da donmasına neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden ASKİ yetkililerine başvurulması gerekir.”

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