ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Tasarruf Uyarısı' geldi!

Barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Öztürk, “Yaşadığımız pandemi nedeniyle hijyen kurallarına mutlaka dikkat edelim ama suyumuzu da tasarruflu kullanalım” dedi.

ASKİ verilerine göre Ankara’nın çevresinde yer alan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 7 barajın toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp. 15 Ekim itibarıyla Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajlarının toplam su miktarını 415 milyon metreküp olarak kaydeden ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlileri suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

"SUYU DİKKATLİ TÜKETELİM"

Türkiye’nin son yılların en kurak aylarının yaşaması nedeniyle barajlar alarm verirken, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, vatandaşlara, “Suyumuzu tasarruflu kullanalım” çağrısında bulundu.

Su konusunda paniğe gerek olmadığının altını çizen Öztürk, “Barajlarımızda su kaynaklarının doğru kullanımına bağlı olarak geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 3 milyon metreküp fazladan suyumuz var ancak bu yıl kişi başı su tüketim oranları daha yüksek. Bu nedenle de tasarruf tedbirleri için acil eyleme geçilmesi gerekiyor” dedi.

Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarının 250 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Öztürk,

ekim ayında barajların doluluk oranının yüzde 26,19 olduğunu ve Başkentlilerden pandemi nedeniyle hijyen kurallarını aksatmadan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.