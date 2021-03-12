ASKİ ihale ile içme suyu kuyusu açtıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, içme ve kullanma suyu temini amacıyla su sondaj kuyusu açılması ve diğer imalat işleri yaptıracak.
Sondaj kuyuları Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan ilçeleri için içme ve kullanma suyu temini amacıyla açtırılacak.
İşin niteliği “40 adet sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar” olarak ilan edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.04.2021
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