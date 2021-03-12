ASKİ ihale ile içme suyu kuyusu açtıracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, içme ve kullanma suyu temini amacıyla su sondaj kuyusu açılması ve diğer imalat işleri yaptırımı için ihaleye çıktı. Su kuyuları Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan için açılacak.