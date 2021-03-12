  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

ASKİ ihale ile içme suyu kuyusu açtıracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ, içme ve kullanma suyu temini amacıyla su sondaj kuyusu açılması ve diğer imalat işleri yaptırımı için ihaleye çıktı. Su kuyuları Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan için açılacak.
ASKİ ihale ile içme suyu kuyusu açtıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, içme ve kullanma suyu temini amacıyla su sondaj kuyusu açılması ve diğer imalat işleri yaptıracak. 

Sondaj kuyuları Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan ilçeleri için içme ve kullanma suyu temini amacıyla açtırılacak. 

İşin niteliği “40 adet sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar” olarak ilan edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.04.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

aski-ic.jpg

 


Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi’nden bordür yaptırım işi ihalesi11 Mart 2021 Perşembe 08:52
  • Keçiören Belediyesi lastik satın alacak11 Mart 2021 Perşembe 08:47
  • TOKİ Van’a defterdarlık binası yaptıracak11 Mart 2021 Perşembe 08:41
  • GİB sözlü sınavla sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı10 Mart 2021 Çarşamba 08:51
  • Ankara Ziraat Fakültesi 5 ton krema satın alacak10 Mart 2021 Çarşamba 08:40
  • Mamak Belediyesi oto elektrik malzemesi satın alacak10 Mart 2021 Çarşamba 08:27
  • Hacettepe Üniversitesi ilaç satın alacak09 Mart 2021 Salı 08:20
  • Yüksek İhtisas Üniversitesi anatomi maket malzemesi alacak09 Mart 2021 Salı 08:15
  • Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü GPS cihazı satın alacak09 Mart 2021 Salı 08:08
  • Sağlık Bakanlığı doktor, diş hekimi ve eczacı alım ilanı: Alım kurayla yapılacak08 Mart 2021 Pazartesi 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti