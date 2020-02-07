ASKİ kaçak ve kayıp su mücadelesi başlattı

ASKİ, Başkent’te su kayıp ve kaçaklarıyla etkin mücadele başlattı. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Su israfının önüne geçmek için suda kayıp oranını azaltmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 40’tan yüzde 10’lar seviyesine çekmek” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), sudaki fiziki kayıpların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Altyapıda eski borulardan kaynaklı su kaybını önleyebilmek amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar başarılı sonuçlar almaya başladıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “2017 yılında yüzde 40’lar seviyesindeki sudaki kayıp-kaçak oranını azaltmaya başladık. Bu oranı hedefimiz olan yüzde 10’lar mertebesine çekerek, su israfından kurtulacağız” dedi.

SU KAYIP-KAÇAKLARIYLA ETKİN MÜCADELE

ASKİ’nin özellikle son yıllarda su kayıp ve kaçaklarının kontrolü konusunda kararlı bir mücadele sürdürdüğüne dikkat çeken Kınacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Su kaybı ve su kaçağı kavramları toplumda karıştırılıyor. Su kaybı; fiziksel bir kayıptır. Altyapıda boru bağlantı yerleri ya da çatlaklarından kaçan, yer altı ve kanalizasyona sızan su demektir. Su kaçağı ise abonelerin veya vatandaşların abone olmadan kaçak su kullanımını ifade eder. Ankara’da 2017 yılında kayıp-kaçak oranı yüzde 40 mertebesindeydi. Büyük şehirlerde, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü yönetmeliğine göre mevcut içme suyu şebekelerindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 25’in altında olması gerekiyor. Modern altyapıya sahip bir yerleşimde bunun yüzde 10’un da altına düşmesi en doğrusudur.”

AKUSTİK DİNLEME YAPILIYOR

Kayıp-kaçakla mücadelede farklı teknolojik yöntemlerin kullanıldığını da açıklayan Kınacı, şu bilgileri verdi:

“Çalışmalara ilk olarak Ankara il merkezinden başladık. İl merkezinde mevcut şebekeyi 260 ayrı alt bölgeye ayırdık. Her bir alt bölgede vanalama sistemi ile izole bölgeler oluşturarak, gece saatlerinde akustik dinleme ile su kaybı olan noktaları tespit ettik. Bu noktalarda kayıp olan yerlerde kazılar yapılarak o kayba yol açan çatlaklar ve boru bağlantı yerlerindeki arızalar giderildi. Böylece büyük bir oranda su kaybı önlenmiş oldu. 2017’de yüzde 40 mertebesinde olan suda kayıp kaçak oranını azaltmaya başladık. Bu sayede 2018 yılında 5 milyon metreküp su tasarrufu sağladık.”

Su kaybını önlemek için kullanılan yöntemleri tek tek anlatan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Su kaybını önlemek için yaptığımız bir diğer önemli çalışma da hidrolik modelleme ile basınç yönetimine geçmek. Gece geç saatlerde basınç yükseliyor ve musluğu açtığınız zaman gündüz saatlerine göre su 5 kat basınçlı akıyor. Bunu kontrol altına alabilmek için gece saatlerinde basıncı otomatik olarak düşüreceğiz” dedi.

ANKARA’DA KİŞİ BAŞI SU KULLANIM MİKTARI DÜŞTÜ

Teknik mücadele kadar Başkentlilerin su tüketimi konusunda daha da bilinçlenmesinin su israfının önüne geçtiğinin altını çizen Kınacı, 2017’de kişi başına düşen su kullanım miktarının 269 litre, 2018’de 255 litre, 2019 yılında da ise 237 litreye düştüğünü açıkladı.

Konut ve iş yerlerinde yeterli olmamakla birlikte tasarruflu su kullanımının arttığını gözlemlediklerini vurgulayan Kınacı, şöyle konuştu:

“Normalde Ankara için kişi başına düşen su kullanım miktarının 160-180 litre arasında olması gerekiyor. Bu oran sağlandığı takdirde Ankara’da yılda 150 milyon metreküp su kaybı kontrol altına alınmış olacak. Bunu da konut tarifesi olan 5 ile çarparsak yaklaşık 750 Milyon Türk Lirası tasarruf anlamına gelir.”