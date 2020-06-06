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ASKİ Keçiören Gazeller Caddesi’nin su baskınları çilesine son veriyor 

Başkent Ankara’da altyapı çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllar içinde kentin birçok noktasında kronikleşen sorunlara tek tek el atıyor. 
ASKİ Keçiören Gazeller Caddesi’nin su baskınları çilesine son veriyor 

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, son olarak uzun yıllardır yağmur suyu hattı olmayan ve su baskınlarının yaşandığı Keçiören Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi’nde kapsamlı bir altyapı çalışması başlattı.
    
ASKİ ekipleri, caddenin artan nüfus yoğunluğu karşısında yetersiz kalan, eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hattını yenilerken, bölgeye ilk kez yağmur suyu hattı imalatı yapıyor. 

GECEKONDU HATTI OLARAK PLANLANDI 
   
Çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Gazeller Caddesi ve caddeye bağlanan sokakların atık su altyapısının 1990’larda gecekondu hattı olarak planlandığını ancak imar planlarında yapılan değişiklikler sonucunda artan nüfus yoğunluğunun artık ihtiyacı karşılamadığını söyledi. 

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Vatandaşların ve yapı sahiplerinin şikayetlerinin giderek arttığına dikkat çeken Öztürk, “Cadde üzerinde yağmur suyu hattının olmaması nedeniyle yüzeysel suların atık su hattına girmesi sonucunda alt kotlarda su baskınları meydana geliyordu. Bölgede yer alan birçok bina kotu yetersiz olduğu için pompa ile atık suyu deşarj ediyordu ancak elektrik arızası yaşandığı zamanlarda pis su baskınları yaşanıyordu. Bu durum çevre ve halk sağlığını tehdit ederken, maddi kayıplara da neden oluyordu. Şikâyet ve olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla bölgeye toplam 2 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı yapıyoruz. Caddenin yıllardır devam eden sorunu böylece çözülüyor” dedi.
 

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