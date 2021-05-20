ASKİ Sporlu milli güreşçilerden büyük başarı

Makedonya’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ASKİ Sporlu milli güreşçiler ülkemize iki bronz madalya kazandırdı.

Makedonya’nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 3 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak yine tarihi bir başarı elde etti. 150 puan toplayan Milliler takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonada Rusya 196 puanla birinci olurken, Azerbaycan 140 puanla üçüncü oldu.

GÖGSÜMÜZÜ KABARTTILAR

Ankara ASKİ Spor güreşçileri şampiyona büyük bir başarıya imza attı. Ankara ASKİ Spor Güreşçisi 61 kiloda yarışan Emrah Ormanoğlu Ukraynalı rakibi Artem Kryvenko'yu (13-8) yenerek bronz madalya kazandı. Ankara ASKİ Spor Güreşçisi 86 kiloda yarışan Emre Çiftçi ise Repesajda önce Avrupa 2’incisi Macar rakibi Patrik Szurovszki’yi (2-1) ve Moldovalı Andrian Grosul'u da (4-1) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bronz Madalya maçında Ankara ASKİ Spor Güreşçisi İsa Demir, Yunanlı Georgios Kougıoumtsidis'e son dakikasına (9-8) önde girdiği müsabakada son anlarda verdiği puanlarla yenildi ve Avrupa 5’incisi oldu.

BÜYÜK BAŞARI

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Serbest Stilde; Ramazan Sarı, Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan altın madalya kazanırken,

Cavit Acar, Emrah Ormanoğlu ve Emre Çiftçi bronz kazanarak ülkemizde 6 madalya getirdi. Türkiye Avrupa Şampiyonasında Serbest Stilde ilk kez 3 Altın Madalya ve toplamda 6 Madalya kazanmış oldu. Türkiye Güreş Takımı en son 2017 Avrupa U23 Şampiyonası’nda iki altın madalya kazanmıştı.

TÜRK GÜREŞİ GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMIŞTIR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, alınan sonuçlar ilgili şunları söyledi: "Üsküp'te alınan tarihi sonuçlar Türk güreşinin iyi yolda olduğunu ve geleceğini garanti altına aldığını göstermiştir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde yeni şampiyonlar çıkarmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Burada başarılı olan Güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda Olimpiyatlarda temsil edecekler. Üsküp'de bu büyük başarıyı elde eden tüm güreşçi kardeşlerimizi ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum" dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA