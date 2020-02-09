“Askıda gözleme” uygulaması ile tüm esnafa örnek oluyor

Askıda ekmek uygulamasını Ulus’ta bir işletmeci bir adım daha ileri götürerek “askıda gözleme” uygulamasını başlattı.

Askıda ekmek uygulamasını Ulus’ta bir işletmeci bir adım daha ileri götürerek “ askıda gözleme ” uygulamasını başlattı. İşletme sahibi Fatma Ana dükkanın camına astığı, “Hastaya, yoksula,ihtiyaç sahiplerine askıda gözleme vardır” yazısı ile adeta herkese örnek oluyor.

Uzun yıllar önce fırıncılar tarafından hayata geçirilen, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların faydalandığı askıda ekmek uygulamasına bir yenisi daha eklendi. Ulus Hacı Bayram bölgesinde gözlemeci dükkanı olan Fatma Ana, başlattığı “askıda gözleme” ile tüm esnaflara örnek oluyor. Çevre esnafının belirttiğine göre askıdaki gözlemeleri bazen yoldan geçen biri, bazen de maddi durumu iyi olmayan kişiler alıyor.

HASTAYA, YOKSULA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Dükkanın camına astığı, “hastaya, yoksula,ihtiyaç sahiplerine askıda gözleme vardır” yazısı ile dikkat çeken işletme, Ulus’ta avizeciler çarşısında bulunuyor. Yoldan geçen birçok vatandaşın dikkatini çeken yazı, hem insanları duygulandırıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin bir nebzede olsa yüzlerini güldürüyor.

DİĞER ESNAFLARA ÖRNEK OLUYOR

Uzun zamandır bu uygulamayı hayata geçiren işletme sahibi, diğer esnaflarada örnek oluyor. Çevre esnafları askıda bulunan gözlemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşların aldığına dikkat çekerek şu açıklamayı yapıyor, “Bu bölgeye gün içerisinde yüzlerce insan uğruyor. Haliylede herkesin ekonomik durumu bir olmuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız oluyor, karnı acıktığı halde cebinde parası olmayan vatandaşlar oluyor, bu vatandaşlarımız askıda gözleme uygulamasından faydalanarak karınlarını doyuruyor.”

PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ KAVRAMALIYIZ

Çevre esnafı askıda uygulamasının yiyecek satan tüm esnaflarda olması gerektiğini kaydederek, bu gibi uygulamaların dükkanın bereketini artırdığına inanıyor. “Her şey paylaştıkça güzel. Bugün maddi durumumuz iyi olabilir, karnımız doyuyor olabilir ama yarın ne olacağımızı bir Allah bilir. Her an bizlerde ihtiyaç sahibi olabiliriz. Bu yüzden paylaşmanın önemini iyi kavramalıyız” diyen çevre esnafı, Fatma Ana’nın gözlemesinin lezzetli olduğunu, tüm Ankaralıların tatması gerektiğini belirtiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com