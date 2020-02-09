  • BIST 121.015
  • Altın 302,350
  • Dolar 6,0253
  • Euro 6,5959
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -8 °C
»

“Askıda gözleme” uygulaması ile tüm esnafa örnek oluyor

Askıda ekmek uygulamasını Ulus’ta bir işletmeci bir adım daha ileri götürerek “askıda gözleme” uygulamasını başlattı.
“Askıda gözleme” uygulaması ile tüm esnafa örnek oluyor

Askıda ekmek uygulamasını Ulus’ta bir işletmeci bir adım daha ileri götürerek “askıda gözleme” uygulamasını başlattı. İşletme sahibi Fatma Ana dükkanın camına astığı, “Hastaya, yoksula,ihtiyaç sahiplerine askıda gözleme vardır” yazısı ile adeta herkese örnek oluyor.

Uzun yıllar önce fırıncılar tarafından hayata geçirilen, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların faydalandığı askıda ekmek uygulamasına bir yenisi daha eklendi. Ulus Hacı Bayram bölgesinde gözlemeci dükkanı olan Fatma Ana, başlattığı “askıda gözleme” ile tüm esnaflara örnek oluyor. Çevre esnafının belirttiğine göre askıdaki gözlemeleri bazen yoldan geçen biri, bazen de maddi durumu iyi olmayan kişiler alıyor.

askida-gozleme,-fatma-ana,,.jpg

HASTAYA, YOKSULA, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Dükkanın camına astığı, “hastaya, yoksula,ihtiyaç sahiplerine askıda gözleme vardır” yazısı ile dikkat çeken işletme, Ulus’ta avizeciler çarşısında bulunuyor. Yoldan geçen birçok vatandaşın dikkatini çeken yazı, hem insanları duygulandırıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin bir nebzede olsa yüzlerini güldürüyor.

DİĞER ESNAFLARA ÖRNEK OLUYOR

Uzun zamandır bu uygulamayı hayata geçiren işletme sahibi, diğer esnaflarada örnek oluyor. Çevre esnafları askıda bulunan gözlemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşların aldığına dikkat çekerek şu açıklamayı yapıyor, “Bu bölgeye gün içerisinde yüzlerce insan uğruyor. Haliylede herkesin ekonomik durumu bir olmuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız oluyor, karnı acıktığı halde cebinde parası olmayan vatandaşlar oluyor, bu vatandaşlarımız askıda gözleme uygulamasından faydalanarak karınlarını doyuruyor.”

askida-gozleme,-fatma-ana,,,.jpg

PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ KAVRAMALIYIZ

Çevre esnafı askıda uygulamasının yiyecek satan tüm esnaflarda olması gerektiğini kaydederek, bu gibi uygulamaların dükkanın bereketini artırdığına inanıyor. “Her şey paylaştıkça güzel. Bugün maddi durumumuz iyi olabilir, karnımız doyuyor olabilir ama yarın ne olacağımızı bir Allah bilir. Her an bizlerde ihtiyaç sahibi olabiliriz. Bu yüzden paylaşmanın önemini iyi kavramalıyız” diyen çevre esnafı, Fatma Ana’nın gözlemesinin lezzetli olduğunu, tüm Ankaralıların tatması gerektiğini belirtiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Lezzet Festivali Altınpark'ta kapılarını açtı08 Şubat 2020 Cumartesi 00:15
  • Prof. Dr. Güler: Antibakteriyel sabun sağlığı tehdit ediyor08 Şubat 2020 Cumartesi 00:10
  • Ankara'da çatılar uçtu ağaçlar devrildi07 Şubat 2020 Cuma 00:25
  • "Eğitim; insanın kâmil olma, olgunlaşma yolculuğudur"07 Şubat 2020 Cuma 00:20
  • Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi tanıtıldı07 Şubat 2020 Cuma 00:15
  • AŞTİ’de ücretsiz tuvaletlerin yerini gösteren tabelalar artacak07 Şubat 2020 Cuma 00:10
  • Ankara’nın 7 günlük hava kalitesi06 Şubat 2020 Perşembe 15:08
  • İstanbul Iğdır arası kaç km? İstanbul Iğdır arası kaç saat? İstanbul Iğdır Yol Tarifi, İstanbul Iğdır Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 11:19
  • İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 10:57
  • İstanbul Hakkari arası kaç km? İstanbul Hakkari arası kaç saat? İstanbul Hakkari Yol Tarifi...06 Şubat 2020 Perşembe 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti