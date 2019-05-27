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Askıda iftar

Milli Görüş camiasının Balgat’taki uğrak mekanı MG Kitap Kahve tarafından bu yıl da sürdürülen ‘Askıda İftar’ projesiyle Ramazan ayında öğrenciler, ihtiyaç sahipleri ve iftara yetişemeyenler ücretsiz yemek yiyebiliyor.
Askıda iftar

Milli Görüş camiasının Çankaya Balgat’taki uğrak mekânı MG Kitap Kahve’de, geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Askıda İftar’ projesi bu Ramazan ayında da sürdürülüyor. Her gün hayırseverler tarafından karşılanan ‘Askıda İftar’ uygulamasına özellikle üniversite öğrencileri ve iftara yetişemeyenler yoğun ilgi gösteriyor. MG Kitap Kahve’de iki yıldır devam eden proje, Ramazan ayı boyunca her gün sürecek. ‘Askıda İftar’ projesine öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için başta işadamları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar destek olabiliyor.

25 TL’YE İFTAR

Geçtiğimiz yıl hizmete giren MG Kitap Kahve'de devam eden ‘Askıda İftar’ adlı örnek projeye 25 TL karşılığında destek olunabiliyor. Hayırseverlerin, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'da bu projeye büyük ilgi ve destek gösterdiği kaydediliyor. Ramazan ayının başından beri devam eden proje ile günlük 50-60 civarında öğrenci ve ihtiyaç sahibi iftarını açabiliyor. Yurdun dört bir yanından Ankara'ya okumaya gelen öğrencilerin bu proje ile iftar programları bir hayli anlamlı geçiyor. ‘Askıda İftar’ uygulamasından faydalanan öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri, bu örnek bir projeyi hayata geçirenlere ve hayırseverlere teşekkür ediyor. 

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YARDIMLAŞMA PERÇİNLEŞİYOR

İftarın ardından çay ikramları yapılıyor muhabbet fasılları gerçekleştiriliyor. Projeden faydalananlar, çaylarını yudumlarken birbirleriyle tanışma fırsatı yakalıyor. Ramazan’ın bolluk, bereket, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu perçinleyen "Askıda İftar" projesine isteyen herkes destekte bulunabiliyor. Proje Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek.

PROJEYE İLGİ BÜYÜK

İki yıldır Ramazan ayında devam eden örnek proje ile ilgili gazetemize bilgi veren kitap kafe yetkilisi Kenan Özüdoğru, "Allah'a çok şükür 'Askıda İftar' projemizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Uygulamamız hayırseverlerin desteğiyle çok iyi gidiyor.  Günlük 50-60 kişi aynı anda iftar açabiliyor. Kapasitemiz bu kadar olduğu için sayımız böyle. Uygulamamızdan hayırseverlerin desteğiyle öğrenciler, ihtiyaç sahipleri ve yolda kalanlar faydalanabiliyor. Öğrenciler arkadaşlarıyla gruplar halinde de gelebiliyor. Bizi arayıp yer ayırtabiliyorlar. Yoğun ilgi var. Projeden geçen sene bin 440 kişi faydalandı. Bu sene ise şimdiden bin kişiyi aştı” dedi.   

Osman Akdoğan/Habervaktim

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