ASKİ'den abonelere uyarı!

ASKİ Genel Müdürlüğü, sahte fatura ödeme siteleri ve hesaplarına karşı aboneleri uyardı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı internet siteleri üzerinden sahte fatura ödeme noktaları oluşturulduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine Başkentli aboneleri uyardı.

Resmi internet sitesi www.aski.gov.tr dışında hiçbir internet adresi üzerinden ödeme yapılmaması uyarısında bulunan ASKİ, ödeme adreslerinin “onlineislem.aski.gov.tr” ile anlaşmalı bankalar ve kiosklar olduğunu bildirdi.

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKAT

ASKİ’nin adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya yönelik kurulan sahte sitelere karşı yasal mücadele başlatan ASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile abonelerini mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaya çağırdı.

Resmi internet adresi ve anlaşmalı bankalar dışında başka hiçbir firma veya kurum ile anlaşmasının olmadığını belirten ASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde, ASKİ’ ye ait su faturalarının tahsil edildiğine dair art niyetli kişilerce açılmış sahte hesapların olduğu yönünde şikâyetler almış bulunmaktayız. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün anlaşmalı bankalar ile sosyal medya hesaplarında belirtilen noktaların dışında herhangi bir ödeme yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle tamamen sizleri dolandırmak üzere açılmış bu siteler üzerinden herhangi bir ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Kurum olarak söz konusu siteler ve kişiler hakkında gerekli mercilere başvurarak, yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Siz değerli abonelerimizin de mağdur olmaması için yukarıda belirttiğimiz ödeme noktaları dışında internet üzerinden ödeme yapmamanızı önemle rica ederiz.”

ÖDEME YAPILABİLECEK BANKALAR

ASKİ, Başkentli abonelerin bilgilendirilmesi amacıyla su faturası ödeme işlemleri için anlaşmalı bankaların listesini de paylaştı:

Yapı Kredi Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Fibabank, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası, ICBC Turkey Bank, Denizbank, Alternatif Bank, Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, T. Emlak Katılım Bankası, HSBC Bank, Halkbank, T. Finans Katılım Bankası, İNG Bank, Kuveyt Türk, PTT Bank.