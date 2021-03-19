ASKİ'den Kalecik'e yatırım atağı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kalecik’te Eskiköy, Ovabağ ve Yüzbey Mahallelerinde açıktan akan atık suların kapalı sisteme dahil edilmesi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kalecik ilçesinin içme suyu ve diğer altyapı sorunları için düğmeye basan ASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede altyapı yatırımlarını hızlandırdı.

Kalecik’in Eskiköy, Afşar, Karalar, Kınık ve Demirtaş Mahallelerinde şu ana kadar toplam 19 bin metre içme suyu hattı döşeyen ASKİ, açıktan akan atık suların kapalı sisteme dahil edilmesi için de yoğun bir mesai harcıyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, açıktan akan atık suların (kanalizasyon) kapalı sisteme alındığı Eskiköy ve Ovabağ Mahalleleri ile kanalizasyon hattı döşenen Yüzbey Mahallesi’ndeki imalat çalışmalarını yerinde inceledi.

ESKİKÖY 10 YILDIR SU SIKINTISI ÇEKİYORDU

2019 yılı nüfus bilgilerine göre 258 kişinin ikamet ettiği Eskiköy Mahallesi’nin 10 yıldır su sıkıntısı çektiğini hatırlatan Öztürk; mahalleyi temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için bölgeye duktil borulardan oluşan 2 bin 550 metre içme suyu hattı döşendiğini söyledi.

Eskiköy ile birlikte Afşar, Karalar, Kınık ve Demirtaş Mahallelerine toplamda 19 bin metre içme suyu hattı yapıldığını belirten ve Eskiköy’de açıktan akan atık suyun kapalı sisteme alındığı imalat çalışmalarını denetleyen Öztürk, “Yaklaşık 1,5 ay gibi kısa bir süre içinde 3 bin metrelik bir metraj yaptık. Bin metre sonra işimiz bitecek” dedi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile birlikte çalışmaları inceleyen Eskiköy Muhtarı Halil Gümüş, ASKİ’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İçme suyumuz ve yeni yerleşim alanımızda altyapı yoktu. 2-3 senedir çok sıkıntı çekiyorduk. ASKİ Genel Müdürümüze özellikle de Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

OVABAĞ’DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR, YÜZBEY’E KANALİZASYON HATTI YAPILIYOR

Ovabağ Mahallesi’nde de incelemelerde bulunan Öztürk, açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınması çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Burada ana hattı bitirmek üzereyiz. Bu hattın bitirilmesinin ardından ara sokaklarda ihtiyaç duyulan yerlere de girerek atık su ile ilgili hatları da çekeceğiz. Sonra da mevcut ana hattımız vasıtasıyla atık su arıtma tesisimize tahliyesini yapacağız.”

Kanalizasyon hattı döşenen Yüzbey Mahallesi’ni de ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, mahalleye toplamda 2 bin 750 metre atık su hattının döşeneceğini, bunun bin 150 metresinin tamamlandığını, Hançılı Mahallesi’nde ise 3 bin metre atık su hattının yapıldığını ifade etti.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Yüzbey Mahallesi Muhtarı Hasan Doğan ise önceden evlerinde 1-1,5 metrelik foseptik bulunduğunu, 2-3 ayda bir dolan foseptiği ASKİ ekiplerine çektirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

“Köyümüzde yeni altyapımız yapılıyor. Daha önce koku sorunu oluyordu, bundan sonra İnşallah olmayacak. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesinin bölgemizde çok güzel çalışmaları var. Su sıkıntımız da vardı. Su kaynağımız var ama haneler çoğaldığı için 2 yıldır yetersiz kalıyordu. Çünkü emekli vatandaşlarımız pandemiden dolayı mahallemize akın ettiler. Mahallemiz için tüm çalışanlardan Allah razı olsun.”