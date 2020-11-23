ASKİ'den Mamak'ın altyapısına neşter

Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, sel ve su taşkınlarının yaşandığı Mamak ilçesinin altyapısına neşter vuruyor.

Ankara’yı şeffaf, vatandaşa hesap verebilir ve sorunları çözme odaklı yeni bir yönetim anlayışı ile tanıştıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin yatırım önceliklerini kentin yıllardır ihmal edilen ve adeta kronikleşen sorunlarına göre belirliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen ve nüfus arttıkça hatların yetersiz kaldığı Mamak ilçesinin eskiyen altyapısına neşter vurdu. Başkan Yavaş, Mamak ilçesinde altyapı sorununun çözümü için çalışmaları hızlandırırken, sık sık yaşanan sel ve su baskınları ile gündeme gelen ilçede ASKİ Genel Müdürlüğü harekete geçti.

14 BİN METRE İÇME SUYU, 4 BİN METRE DE YAĞMUR SUYU HATTI

ASKİ Genel Müdürlüğü son dönemde siyasi rant tartışmalarının yaşandığı Mamak ilçesinin altyapı sorununu kökten çözmek için geniş kapsamlı “içme suyu hattı ve altyapı” çalışması başlattı.

ASKİ Mamak Bölge Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla 7/24 imalat çalışması gerçekleştiriyor. Yıllar içinde deforme olan, deplasesi (yeri değiştirilmesi) gereken ya da dereye bağlı olduğu için yıllarca akarak dereyi kirleten hatlar için 3 bin 350 metrelik atık su hat imalatını tamamlayan ekipler ayrıca yoğun yağmurlarda su baskını yaşanan binalar ve sokak içleri için 4 bin 100 metrelik yağmur suyu hattı imalatını da yaptı. Ortalama haftada bir patlak veren ve yenilenmesi zorunlu hale gelen içme suyu hatlarına da müdahale eden ASKİ ekipleri, kısa sürede 14 bin 275 metre uzunluğundaki içme suyu hattını da yeniledi.

AÇIKTAN AKAN HATİP ÇAYI DA TEMİZLENDİ

Uzun yıllardır el sürülmeyen Hatip Çayı’nı da yakın markaja alan ASKİ Genel Müdürlüğü, içi balçık ve pislikle dolan derede temizlik çalışması yaptı.

Kötü koku ve görüntü kirliliği ile bölgede ikamet eden vatandaşları rahatsız eden Hatip Çayı’nın; Şahap Gürler, Yeşilbayır, Üreğil ve Lalahan Mahallelerinde şehir içinden akan 2 bin 150 metrelik bölümünde temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Mamak’ta yapılan TOKİ projelerinin bir an önce hizmete girebilmesi için tüm su temini ve kanalizasyon deşarjı çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlandı.

İHALESİ YAPILAN VE İMALATI PLANLANAN İŞLER

ASKİ Genel Müdürlüğünün Mamak’ta ihalesi yapılan ve imalatı planlanan atık su ve yağmur suyu çalışmaları ise şöyle:

- Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi,

- Dutluk Mahallesi 1031. Cadde ve çevresi,

- Kazım Orbay Mahallesi 428. Cadde,

- Yukarı İmrahor Mahallesi Ege Kent Ormanı,

- Fahri Korutürk Mahallesi 893-886-874-877. Caddeleri,

- Eski Bayındır Mahallesi Atatürk Caddesi ve mahalle içi,

- Çağlayan Mahallesi 285 Sokak,

- Lalahan Mahallesi Güzel, Alıç, Ahlatlı, Çayırlık ve Engin 1/2/3/4 Sokaklar,

- Kıbrıs Mahallesi geneli,

- Hürel Mahallesi Arif Yaldız Caddesi, 28. ve 6. Cadde ile civarı,

- Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi,

- Kutludüğün Mahallesi.