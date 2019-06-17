  • BIST 92.250
  • Altın 253,023
  • Dolar 5,8690
  • Euro 6,5917
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

ASKİ'den su tasarrufu için tiyatrolu eğitim

ASKİ Genel Müdürlüğü, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Başkent’te düzenlenen çeşitli çevre şenliği etkinliklerine katılmaya devam ediyor.
ASKİ'den su tasarrufu için tiyatrolu eğitim

DÜNYAMIZI KİRLETMEYELİM

Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ASKİ Tiyatro Topluluğu tarafından geleceğe daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması için özellikle çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan “Yaşasın Medusa Kardeşliği” adlı oyun büyük beğeni topluyor.

slm_7484.jpg

Yüzlerce ilköğretim çocuğunun gün boyunca hem eğlendiği hem de insan eliyle kirletilen doğanın hangi tehlikelere yol açacağının farklı görseller ve materyallerle anlatıldığı şenlikte de sahnelenen oyun büyük alkış aldı.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan standa; suyumuza sahip çıkalım temalı yapboz, bilinçli ve tasarruflu su tüketim afiş ve broşürleri, barajdan musluğa suyun hikayesi adlı kitap da dağıtıldı.   
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı Bankalar Caddesi’nde çiçekler açtı18 Haziran 2019 Salı 00:49
  • ASKİ'den su tasarrufu için tiyatrolu eğitim18 Haziran 2019 Salı 00:44
  • 17 Haziran 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ17 Haziran 2019 Pazartesi 08:28
  • 17 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ17 Haziran 2019 Pazartesi 08:27
  • 17 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ17 Haziran 2019 Pazartesi 08:26
  • Azerbaycan Büyükelçisinden Başkan Yavaş'a ziyaret17 Haziran 2019 Pazartesi 00:59
  • Keçiören'de çeşmeler yenileniyor17 Haziran 2019 Pazartesi 00:59
  • Diplomalar “Serhat Öğretmen”den17 Haziran 2019 Pazartesi 00:59
  • Başkentlilerin en çok tükettiği sebze ve meyve17 Haziran 2019 Pazartesi 00:59
  • Çubuk'a yeni İtfaiye Binası17 Haziran 2019 Pazartesi 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti