ASKİ'den su tasarrufu için tiyatrolu eğitim

ASKİ Genel Müdürlüğü, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Başkent’te düzenlenen çeşitli çevre şenliği etkinliklerine katılmaya devam ediyor.

DÜNYAMIZI KİRLETMEYELİM

Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ASKİ Tiyatro Topluluğu tarafından geleceğe daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması için özellikle çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan “Yaşasın Medusa Kardeşliği” adlı oyun büyük beğeni topluyor.

Yüzlerce ilköğretim çocuğunun gün boyunca hem eğlendiği hem de insan eliyle kirletilen doğanın hangi tehlikelere yol açacağının farklı görseller ve materyallerle anlatıldığı şenlikte de sahnelenen oyun büyük alkış aldı.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan standa; suyumuza sahip çıkalım temalı yapboz, bilinçli ve tasarruflu su tüketim afiş ve broşürleri, barajdan musluğa suyun hikayesi adlı kitap da dağıtıldı.

