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ASKİ'den uyarı

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı soğuk havalarda su sayaçlarının zarar görmemesi için Başkentlileri uyararak, “donan sayaçlara sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin” dedi.
ASKİ'den uyarı

  ASKİ Genel Müdürlüğü, kış ayları nedeniyle su sayaçlarının soğuklardan etkilenerek donmaması için abonelerin sayaçlarını cam yünü, boru kılıfı gibi materyallerle kaplayarak koruma altına alması uyarısında bulundu.    
 ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, eksi derecelere düşen hava ısının su sayaçlarının donmasına ve kullanılamaz hale geleceğine dikkat çekerek, sayaçların zarar görmemesi için abonelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini söyledi.

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“DONAN SU SAYAÇLARINA ATEŞLE MÜDAHALE ETMEYİN”

  Korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğu belirten Kınacı, “Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale getiriyor” dedi.  

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  Su sayaçlarının bulundukları yerde varsa hava cereyanına karşı koruyucu önlemler alınması gerektiğini, açık bölümlerin kapatılması varsa kırık camların yenilenmesinin önemine vurgu yapan Kınacı, şu bilgileri verdi:
“Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için öncelikli olarak vananın kapatılarak, suyun kesilmesi gerekir.” 

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ALO 153 MAVİ MASA’YI ARAYIN

        ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, apartman yönetimleri başta olmak üzere abonelerden sayaçların donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vanayı kapatmaları ve ALO 153 Mavi Masa’yı aramaları uyarısında bulundu.

 ASKİ ekipleri ihbar sonrası kısa süre içinde verilen adrese giderek, donan ya da patlayan sayaçlara müdahale ediyor. 

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