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Aşkla çalışıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle Kahramankazanlılara layık olmaya çalıştıklarını söyledi.
Aşkla çalışıyoruz

Oğuz, “Toplumun her kesimine en güzel hizmetleri götürme sevdamızla, milletimize layık olmak için gece gündüz aşkla çalışıyoruz” dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatan savunmasında en önde saf tutan Kahramankazan’a, yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Oğuz, yaptığı bazı projeleri sıralarken, “Toplumun her kesimine en güzel hizmetleri götürme sevdamızla aziz şehitlerimize layık olmak için gece gündüz aşkla çalışıyoruz” dedi.

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ETKİNLİKLER 4 GÜN SÜRDÜ

Kahramankazan Belediyesi’nce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen ilçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler son buldu. 4 gün boyunca süren etkinliklerin son gününde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam ve Zeynep Yıldız, ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Programda konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, konuşmasına şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle anarak başladı. Asırladır bu topraklar üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen din ve millet düşmanlarının, içerdeki iş birlikçileriyle 15 Temmuz gecesi topyekûn Türk Milleti’nin üzerine geldiğini ifade eden Oğuz, “O gece, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen halkımız, verdikleri mücadele ile devletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkmıştır” dedi.

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HİZMETLERİNİ ANLATTI

Vatan savunmasında en önde saf tutan Kahramankazan’a, yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle layık olmaya çalıştıklarını anlatan Oğuz, şunları kaydetti, “Yapımı biten ve hizmete açılması için gün saydığımız 150 yataklı hastanemiz, 28 km’lik Ankara-Kahramankazan yolumuz, yapımı bitmek üzere olan 192 dönümlük Millet Bahçemiz.”

BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI

“Mahalle Kültür Evlerimiz, 300 öğrencimize verdiğimiz bursumuz, pandemi sürecindeki çalışmalarımız, esnafımıza verdiğimiz nakdi destekler, çiftçilerimize verdiğimiz mazot desteği, belediyemize kazandırdığımız 8 milyon TL değerindeki yeni araçlarımız, engelsiz kafemiz, üreticilerimize verdiğimiz toplam 3 milyon 200 bin adet fide desteğimiz.”

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“GECE GÜNDÜZ AŞKLA ÇALIŞIYORUZ”

“Bu meydanda inşa edeceğimiz ve ihale sürecince olan toplamda 30 milyon TL değerindeki kent meydanımız, 20 milyon TL değerindeki şehir stadımız, mahallelerimize yaptığımız 10 Milyon TL tutarındaki yatırımlarımız ve toplumun her kesimine en güzel hizmetleri götürme sevdamızla aziz şehitlerimize layık olmak için gece gündüz aşkla çalışıyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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