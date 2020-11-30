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ASKON Genel Başkanı Aydın: Yatırımcının güveni büyümeyi tetikledi

ASKON Genel Başkanı Aydın, "İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7'lik bir büyüme oranını yakaladık" ifadesini kullandı.
ASKON Genel Başkanı Aydın: Yatırımcının güveni büyümeyi tetikledi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesine ilişkin, "İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7'lik bir büyüme oranını yakaladık." açıklamasında bulundu.

Aydın, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına dair yaptığı yazılı değerlendirmede, hazirandan bu yana normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte ekonomide de bir canlanma yaşanacağını öngördüklerini, piyasaların da bu yönde hareketlendiğine şahit olduklarını anımsattı.

Orhan Aydın, "İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7'lik bir büyüme oranını yakaladık." ifadesini kullandı.

Bu süreçte dış talebin toparlanma eğilimleri gösterdiğini ancak aynı etkiyi özellikle turizm ve hizmet sektöründe göremediklerini anlatan Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"Demek ki bu iki sektör üzerinde mikroekonomik çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor. Sonuç olarak şunu görmekteyiz, yatırımcı Türkiye'yi güvenli liman olarak görmeye devam ediyor bu çok güzel bir gelişme. Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Sürdürülebilir bir büyüme için üretim ve istihdam ortamlarını destekleyici politikaları sağlamamız gerekiyor. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin potansiyeli çok yüksek, güven ortamı sağlandıkça yatırımcının da katkısı artarak devam edecektir."

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