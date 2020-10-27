  • BIST 1.147
  • Altın 499,585
  • Dolar 8,1370
  • Euro 9,6297
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 24 °C
»

ASKON: Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir

ASKON Genel Başkanı Aydın, "Boykot kararına sadece Türkiye değil, İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı. Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir" dedi.
ASKON: Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Fransa'da Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin önünü açması ve buna destek vermesine ile Türkiye karşıtı tutumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron'un son çıkışlarının temelinde İslamofobi, faşizm ve sömürgecilik olduğunu kaydeden Aydın, bu zihniyetlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik takındığı tutumu yerinde bulduğunu bildirdi.

Aydın, "Boykot kararına sadece Türkiye değil, İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı. Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir." ifadelerini kullandı.

Macron'un, siyaseten yaslandığı kesime mesaj vermek ve bu bağlamda gücünü artırabilmek adına, beraber yaşadığı Müslüman toplumları da hiçe sayarak birtakım açıklamalar yaptığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Kur'an yeniden yazılmalıdır' gibi açıklamaların yer aldığı, Peygamber Efendimize ve dinimize yönelik hakaretlerin yer aldığı karikatürleri desteklemekte ve bunları teşvik etmektedir. Bu açıklamalar Fransa Cumhurbaşkanının bu konularda ne kadar bilgisiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Macron, bu açıklamaları ile ayrıca Müslümanlara karşı duyduğu nefreti ve ayrımcılığı ortaya koymakta, ayrımcılık, düşmanlık ve kin beslemektedir. Hakeza aynı Macron, emperyalist, sömürgecilik anlayışıyla Libya'da, Suriye'de, Ermenistan meselesinde ve Akdeniz'de kışkırtıcı politikalar izlemekte adeta ateşi körüklemeye çalışmaktadır."

İş dünyasına boykota destek çağrısı
ASKON Genel Başkanı Aydın, Macron gibi dünya barışına ve huzuruna zarar verecek düşünce yapılarının gerekli dersi alması adına Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik boykot kararının yerinde olduğunu bildirdi.

Orhan Aydın, "Bu karara sadece ülkemiz Türkiye değil, İslamofobiye, faşizme, sömürgeciliğe karşı duran, barış diline sahip çıkan toplumlar da dahil olmalı. Macron'a dur demek, İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir." açıklamasında bulundu.

İş dünyasına ve Fransa menşeli ürünleri Türkiye'de satan firma yetkililerine çağrıda bulunan Aydın, "Fransa'ya ihracatımız 6,4 milyar dolar, Fransa'dan ithalatımız 5,1 milyar dolar kaygısı gütmekten ziyade, Fransa'daki muhataplarınız ile görüşerek Macron'un bu yersiz çıkışlarına son vermesi için baskı yapmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor27 Ekim 2020 Salı 15:20
  • Ermenistan, istihbarat biriminin başkanını görevden aldı27 Ekim 2020 Salı 15:03
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Son 18 yılda, tam 585 adet baraj inşa ettik.27 Ekim 2020 Salı 15:02
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 10 gün ücretsiz olacak27 Ekim 2020 Salı 14:56
  • Serin ve yağışlı hava geliyor27 Ekim 2020 Salı 14:55
  • İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi27 Ekim 2020 Salı 14:46
  • Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 gözaltı27 Ekim 2020 Salı 14:31
  • Bakan Kurum: 2022 sonu itibariyle tüm il ve ilçe belediyelerimiz sıfır atık sistemine geçişlerini tamamlayacak27 Ekim 2020 Salı 14:07
  • Ermenistan, istihbarat biriminin başkanını görevden aldı27 Ekim 2020 Salı 14:06
  • 'Raftingin kardelenleri' şampiyonluk için Munzur Çayı'nın hırçın sularında kürek çekiyor27 Ekim 2020 Salı 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti