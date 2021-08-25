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Aslan, Avrupa Ligi'ne D-Smart'la giriyor

Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turunda Galatasaray ile Randers arasında oynanacak rövanş maçını izleyicileriyle buluşturuyor.
Aslan, Avrupa Ligi'ne D-Smart'la giriyor

Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Danimarka'da ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Randers takımını İstanbul'da konuk edecek. Saat 20.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Alp Özgen'in anlatımda olacağı gecede Ali Naci Küçük maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olacak. 

Futbolseverler, Randers maçını D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO'dan takip edebilecek.

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