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 Aslan balıkları ve kaçak avlanma orfoz için önemli bir tehdit 

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den gelen aslan balıklarının orfoz yavrularını yemesi ve kaçak avlanmanın, orfoz popülasyonunun artmasına yönelik önemli bir tehdit olduğunu söyledi.
 Aslan balıkları ve kaçak avlanma orfoz için önemli bir tehdit 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında olan hayvanların yer aldığı kırmızı listede bulunan orfoz ile ilgili 13 Ağustos 2016- 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında av yasağı alındı. Bu dönemde kaçak avcılık yapanlara karşı para cezaları uygulanarak, orfozun popülasyonunu artırması planlandı. Ancak, Kızıldeniz'den Türkiye karasularına giren aslan balığı, orfoz balığının üremesinin önünde önemli tehdit haline geldi. 

AKDENIZ UNIVERSITESI (AU) SU URUNLERI FAKULTESI OGRETIM UYESI PROF. DR. MEHMET GOKOGLU, KIZILDENIZ'DEN GELEN ASLAN BALIKLARININ ORFOZ YAVRULARINI YEMESI VE KACAK AVLANMANIN ORFOZ POPULASYONUNUN ARTMASINA YONELIK ONEMLI BIR TEHDIT OLDUGUNU SOYLEDI.(FOTO:ANTALYA,DHA)

'İLLEGAL VE LEGAL AV BASKISI VAR'

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Orfoz, Akdeniz'de nesli giderek azalan türler arasında. Bu balıklar hemen kıyıdaki kayalıklarda, resiflerde, deniz içinde kalmış objelerin altında eskiden gördüğümüz balıklardı. Ancak av baskısı var. İllegal ve legal av baskısı var. Yani zıpkıncılar çok miktarda vuruyor. Şimdi bir de aslan balığı girdi. Orfozun yavruları hareketi az olan, aslan balıkları gibi hareketi az olan balık yavruları. Dolayısıyla doğrudan orfoz, aslan balıklarının yemini oluşturuyor" dedi.

AKDENIZ UNIVERSITESI (AU) SU URUNLERI FAKULTESI OGRETIM UYESI PROF. DR. MEHMET GOKOGLU, KIZILDENIZ'DEN GELEN ASLAN BALIKLARININ ORFOZ YAVRULARINI YEMESI VE KACAK AVLANMANIN ORFOZ POPULASYONUNUN ARTMASINA YONELIK ONEMLI BIR TEHDIT OLDUGUNU SOYLEDI.(FOTO:ANTALYA,DHA)

'YİNE DE AVLANIYOR KÖRFEZDE'

Orfoz yavrularında bundan sonra çoğalma değil, gittikçe azalma olacağını öngördüğünü aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "En azından avcılıktaki av baskısını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Zıpkıncılara çok büyük yaptırımlar, yasaklar getirilmesi gerekiyor bu konuda. Zaten yasak ama illegal olarak yasa dışı olarak yine de avlanıyor körfezde. Üzücü bir durum. Akdeniz denildiği zaman orfozumuz, halk arasında bizim Antalya'mızda 'kara, Arap' olarak da isimlendirilir bu balık. Ancak artık mikroskop ile aramamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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