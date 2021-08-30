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Aslan Kükredi, Maymun Kaçtı

Gölbaşı İncek’te aslan kükremesi nedeniyle mahalledekilerin tepkisine neden olan hayvanat bahçesinden bir maymunun firar etmesi bölge sakinlerinin endişelerini artırdı. Vahşi hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesinin kapatılması isteniyor.   
Aslan Kükredi, Maymun Kaçtı

Gölbaşı İncek’te 1,5 ay önce yerleşim yerine açılan, içerisinde aslan, kaplan ve maymun gibi çok sayıda vahşi canlının yer aldığı hayvanat bahçesine tepkiler büyüyor. Aslan kükremelerinden ve çevreye yayılan pis kokular dolayı mahallelinin tepkisine neden olan hayvanat bahçesinden önceki gün bir maymunun firar etmesi bölge sakinlerinin endişesini arttırdı. Tepkilerin odağındaki hayvanat bahçesinin kapatılması istendi.   

HABİTATLARINDA YAŞAMALILAR 

“Aslan Park” adındaki hayvanat bahçesinin kapatılması ve hayvanların doğal yaşam alanlarına dönmesi için sosyal medya platformlarından imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasında “Yavru aslanlar, kaplanlar, maymunlar ve henüz yeni getirilen Türkiye’de sadece Antalya’da bulunan ala geyik gibi nesli tükenen bu hayvanların küçücük kafeslerde teşhire sunulmasına ‘dur’ diyelim. Henüz yangınlarla pek çok hayvan dostumuzu kaybettiğimiz şu günlerde bir de onların kafeslerde tutsak edilmesine izin vermeyelim. Hayvanların kendi habitatlarında yaşamalarına destek olalım” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, mahalle sakinleri de sosyal medya üzerinden tepki göstererek, söz konusu hayvanat bahçesinin bir an önce kapatılmasını istedi. 

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KAÇAN MAYMUN BULUNMADI

Söz konusu hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan ve hemen yakındaki bir restoranın çatısında görüntülenen ‘vervet maymunu’ müşterileri endişelendirdi. Yakalanamayan maymun bir süre sonra gözden kayboldu. Maymunun hala bulunamadığı öğrenildi.

ARSA SAHİBİ İLE KİRACI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Öte yandan arazi sahibi Yılmaz Kıbrıs, kiralanan arsanın amacı dışında kullanıldığını ileri sürerek, firma hakkında ‘imar kirliliğine neden olma’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘hayvan koruma kanuna muhalefet’ suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. İşletme sahibi Ahmet Zeki Öner ise hayvanat bahçesinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden başta olmak üzere gerekli yerlerden yasal tüm izinlerinin alındığını savundu. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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