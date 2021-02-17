Aslan Park'taki kaplanlar ilk defa karla buluştu

Tuzla'da bulunan Aslan Park'ta bulunan Sibirya ile Bengal kaplanı ilk defa karlı zemine çıkarıldı.

Aslan Park'tan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce doğal yaşamda sayıları hızla tükenen vahşi kedileri korumak amacıyla kurulan parkta 12 türden 30 büyük kedi yer alıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle hayvanların sağlığı için 3 gündür kapalı tutulan parkta, yetişkin Sibirya kaplanı Herkül ile genç Bengal kaplanı karla kaplı zemine çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Park Sorumlu Veterineri Yücel Yılmaz, doğada sadece 300-400 Sibirya kaplanı olduğunun bilindiğini, insanların doğayı tahrip etmeleri nedeniyle kaplan sayısının her yıl azaldığını belirtti.

Sibirya kaplanının doğal ortamlarında -20 derecelerde yaşayabildiğini aktaran Yılmaz, Bengal kaplanların daha sıcak ortamlara alışkın olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Bengal kaplanının kar karşısındaki tutumunu gözlemlediklerini belirterek, "Bengal kaplanı, Sibirya kaplanına göre daha çekingen davrandı, çünkü yaşı daha küçük, 1,5 yaşında hayatında ilk defa kar görüyor. O nedenle biraz kuşkulu davrandı ama Sibirya kaplanı, karı sevdiği ve yaşı daha büyük olduğu için normal hava koşullarında olduğu gibi rahattı." ifadelerini kullandı.