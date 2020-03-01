Aslan seriye devam etti

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Maça çok hızlı başlayan Cimbom, henüz 3. dakikada Donk'la 1-0 öne geçerken, 33. dakikada sahneye çıkan Falcao, sarı kırmızılıları soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Galatasaray, 69'da Falcao ile bir gol daha buldu ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Fatih Terim'in öğrencileri, 48 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram (Dk. 74 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 84 Sekidika), Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao (Dk. 79 Andone)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Berat Özdemir (Dk. 64 Diallo), Sessegnon, Sio (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 ve 69 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 30 Baiano, Dk. 37 Sio, Dk. 58 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 37 Donk (Galatasaray)