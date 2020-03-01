  • BIST 105.994
  • Altın 321,129
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Aslan seriye devam etti

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Aslan seriye devam etti

Maça çok hızlı başlayan Cimbom, henüz 3. dakikada Donk'la 1-0 öne geçerken, 33. dakikada sahneye çıkan Falcao, sarı kırmızılıları soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Galatasaray, 69'da Falcao ile bir gol daha buldu ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Fatih Terim'in öğrencileri, 48 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram (Dk. 74 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 84 Sekidika), Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao (Dk. 79 Andone)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Berat Özdemir (Dk. 64 Diallo), Sessegnon, Sio (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 ve 69 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 30 Baiano, Dk. 37 Sio, Dk. 58 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 37 Donk (Galatasaray)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'dan derbi zaferi27 Şubat 2020 Perşembe 09:11
  • TFF'de 30 kişinin işine son verildi27 Şubat 2020 Perşembe 03:44
  • 9 sene sonra gelen galibiyet27 Şubat 2020 Perşembe 03:43
  • Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması26 Şubat 2020 Çarşamba 15:57
  • Liverpool 'en erken' şampiyonluk için gün sayıyor26 Şubat 2020 Çarşamba 13:20
  • Ali Koç ilk kez konuştu25 Şubat 2020 Salı 18:19
  • UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Şampiyonlar Ligi'ni durdurabiliriz25 Şubat 2020 Salı 16:51
  • Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı25 Şubat 2020 Salı 10:26
  • Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek25 Şubat 2020 Salı 10:25
  • Trabzonspor’da forma savaşı takıma olumlu yansıyor25 Şubat 2020 Salı 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti