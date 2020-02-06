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Aslan turu zora soktu

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 yenildi.
Aslan turu zora soktu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bakasetas ve 55. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

Bu maçın rövanşı, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH TERİM'DEN ROTASYON

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadro revizyonuna gitti.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasının ilk 11'inden sadece 3 ismi Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya sürerken, 8 değişiklik yaptı.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'inden Muslera, Mariano, Donk, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük, Alanyaspor karşısında yedek soyundu.

Bu oyuncuların yerine, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Sekidika, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Lemine başlangıç kadrosunda yer aldı.

ANDONE SAKATLIKTAN DÖNDÜ, ONYEKURU İLK KEZ 11'DE 

Rumen oyuncu Florin Andone, uzun süreli sakatlığı sonrası yedekler arasında şans beklerken, yeniden takıma dönen Onyekuru ise ilk kez 11'de sahaya çıktı.

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