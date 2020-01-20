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ASMMMO 30. yıl dönümünü kutladı

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) 30. kuruluş yıl dönümünü Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinliklerle kutladı. 
ASMMMO 30. yıl dönümünü kutladı

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(ASMMMO) 30. kuruluş yıl dönümünü Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinliklerle kutladı. 

BAŞKENT’İN İKİNCİ BÜYÜK STK’SI

Programda konuşan ASMMMO Başkanı Ali Şahin, 14 bin üyesiyle Ankara'nın ikinci büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, 30 yılı devirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

ETKİNLİĞE İLGİ BÜYÜKTÜ

Etkinliğe siyasi partilerin temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler Grup Abdal’ın verdiği konserle eğlendi.  

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RAMAZAN SAYGILI- İLKSAYFA 

Gazeteilksayfa.com


 

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