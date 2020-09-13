ASMMMO'dan KDV çağrısı

ASMMMO Başkanı Ali Şahin, pandemi de yoğun şekilde çalışan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin yıllardır beklediği KDV sorununun çözülmesi talebinde bulunarak, “KDV’nin yüzde 18’den 8’e düşürülmesini istiyoruz” dedi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ( ASMMMO ) Başkanı Ali Şahin, pandemi dönemindeki çalışmaları, bu süreçte yaşadıkları zorluklar ve sorunlarının çözüm önerileriyle ilgili gazetemize bilgi verdi.

“PANDEMİDE AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞTIK”

Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin pandemi döneminde en aktif çalışan meslek gruplarının arasında yer aldığını belirten Şahin, “Pandemi dönemini en zor geçiren mesleklerden bir tanesi olduk. Çünkü sokağa çıkma yasaklarında, bayramlarda özel izinlerle beyannameleri ve bildirgeleri göndermek için dışarı çıktık” dedi.

“BÜYÜK FEDAKÂRLIKTA BULUNDUK”

Şahin, salgınla mücadeleye destek vermek, bulaş riskini azaltmak amacıyla beyanname ve bildirgelerin tesliminde erteleme talep ettiklerini açıkladı. Şahin, söz konusu taleplerinin geç yanıt bulmasından yakındı. Bu süreçte büyük bir fedakarlıkta bulunduklarını anlatan Şahin, “Bizden sorumluluk istendiği zaman bir fedakarlık da yaptık. Başlangıçta söylediğim gibi sokağa çıkma yasaklarında, bayramlarda öze izinlerle bürolarımıza gittik çalıştık” ifadelerini kullandı.

“19 MESLEKTAŞIMIZI KORONADAN KAYBETTİK”

Salgında en çok kayıp veren meslek gruplarının başında olduklarının da altını çizen Şahin, “Pandemi sürecinde özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında mesleki teşekküller içerisinde en çok kayıp veren meslek grubundan biriyiz. O dönemde 19 meslektaşımızı koronadan kaybettik. 200 tane meslektaşımız da bu hastalığa yakalandı” sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE’DE 120 BİN ANKARA’DA 14 BİN KİŞİ…

Türkiye genelinde 120 bin, Ankara’da ise 14 bin civarında yeminli ve serbest mali müşavirin olduğu bilgisini veren Şahin, bu ülke için ne kadar önemli bir meslek grubu olduklarını bu süreçte gösterdiklerini söyledi.

KDV’DE YÜZDE 8 ÇAĞRISI

Yıllardır çözülmesini bekledikleri sorunlarının olduğunu açıklayan Şahin, şunları aktardı: “Yıllardır çözülmesini beklediğimiz konular var. Bu konularda adım atılmasını, sorunlarımıza destek olunmasını bekliyoruz. En büyük sorunumuzun başında KDV sorunu geliyor. Biz yüzde 18 hizmet sektörüyüz. Bizde KDV’nin yüzde 8’e hatta mümkünse yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz”

İNDİRİMLERDEN FAYDALANMAK İSTYORLAR

“Diğer bir talebimiz de şu: Bizim gelir kaydettiğimiz KDV’yi, bizim makbuz kestiğimiz kişilerin tamamı vergi mükellefi olduğu için indirim yapıyor. Yani biz gelir beyan ediyoruz. Diğer taraf o KDV’yi indiriyor. Burada kamunun hiçbir zararı yok. Burada nötr durum söz konusu. Bir tarafın gelir beyan ettiğini diğer taraf gider beyan ettiği için burada Hazine’nin hiçbir kaybı yok. Ama her nedense bu talebimiz karşılanmadı. En azından geçici olarak Aralık’ın sonuna kadar 6 aylık ya da 1 yıllık indirimlerden faydalanmak için bu dönemde kampanyalar, dilekçiler, sosyal medyada duyulmak açısından bu tür konulara da değinmeye çalışıyoruz”

“GELİRLERDE VE TAHSİLATTA AZALMA YAŞADIK”

“Şu anki aşamada geçici veya tamamen bu KDV indiriminin sağlanması meslektaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacak. Çünkü pandemiden en çok etkilenen esnaf olduğu ve biz de ücretlerimizi esnaftan aldığımız için dolayısıyla gelirlerimizde büyük bir azalma ve tahsilat oranımızda büyük bir eksilme yaşandı. Zaten verdiğimiz hizmetin karşılığını alamama gibi büyük bir sorunumuz var.”

DEZENFEKTE EKİBİ KURULUYOR

Pandemi döneminde üyeleriyle ilgili yaptıkları çalışmaların bilgisini veren Şahin, “Meslektaşlarımıza siperlik dağıttık. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle görüşmeler yaparak talep eden meslektaşlarımızın bürolarını dezenfekte ettirdik. Şu anda dezenfekte konusunda kendi ekibimizi oluşturuyoruz, talep olduğunda biz kendimiz yapalım diye. Bu çalışma kısa süre içerisinde faaliyete geçecek.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-