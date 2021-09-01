ASO Başkanı Özdebir: İhracat odaklı bir büyüme ortaya koyuyoruz

ASO Başkanı Özdebir, sanayi üretiminin yılın 2. çeyreğinde ortalama yüzde 40,5 ile son yıllardaki en yüksek büyümeyi kaydettiğini belirterek "Ekonomide sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı ortaya koyuyoruz​​​​​​​." ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca paylaşılan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Sanayi üretimi, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranındaki artışın ekonomide ikinci çeyrekte de yüksek bir büyümenin olacağına işaret ettiğini anımsatan Özdebir, delta varyantının devam eden olumsuz etkilerine rağmen ikinci çeyrekte yüksek bir büyüme rakamını görmenin önemine işaret etti.

Özdebir, sanayi üretiminin 2020 yılında ortalama 1,6 büyüme sağladığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 40,5 ve imalat sanayisinde yüzde 43'le son yıllardaki en yüksek büyümeyi kaydetmiştir. Sanayi sektörü, yaşanan bütün zorluklara ve pandeminin sarsıcı ekonomik etkilerine karşın ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam etmektedir. Diğer taraftan çeyrekten çeyreğe imalat sanayisinde yüzde 0,8'lik daralma önümüzdeki dönemde büyümeyi yavaşlatan bir sinyal olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak karşımızda durmaktadır."

"Gayri safi sabit sermaye yatırımlarında ciddi ivmelenme oldu"

Gayri safi sabit sermaye oluşumundaki büyümenin 2018-2020 döneminde ortalama yüzde 2 negatif değişim gösterdiğini belirten Özdebir, bu düşüş ve özellikle 2018'in ikinci yarısından sonra ardışık dönemler boyunca negatif gerçekleşen yatırımların, büyüme hızındaki yavaşlamanın temel nedenlerinden olduğuna dikkati çekti.

Özdebir, gayri safi sabit sermaye yatırımlarında 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra ciddi ivmelenme olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özelikle makine ve teçhizat yatırımlarında çeyreklik bazda yüzde 35,2'yi bulan yüksek bir artış var. İmalat sanayisinin talep artışını karşılamak için yeni makine ve teçhizat yatırım talebindeki artış oldukça önemli. Son üç çeyrekte ardı ardına yüzde 30'un üzerinde gerçekleşen makine teçhizat yatımlarındaki reel bir büyüme, büyümenin kalitesini ortaya koyması açısından önemli bir kanıt olarak karşımızı çıkıyor."

"Ara ve sermaye malı üretimine ilişkin destek sistemi etkinleştirilmeli"

Geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren sanayi sektörünün büyümeye katkısının net bir şekilde görüldüğünü belirten Özdebir, "Ekonomide son dönemde sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, sürecin devamı için uygun desteklerin sektörlere aktarılması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle de yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz ara ve sermaye malı üretimine ilişkin destek sistemin büyümenin sürdürülebilirliği açısından mutlaka etkinleştirilmesi gerekiyor. Sanayi sektörünün büyüme net katkısı dikkate alındığında, firmaların devam eden finansman ihtiyacı ve işletme sermayesinin zor döndüğü bir dönemde, destek noktasında diğer sektörlerden pozitif bir ayrımcılığın mutlaka yapılması gerektiğini tekrar söylemek istiyorum."