  • BIST 1.424
  • Altın 460,976
  • Dolar 7,6468
  • Euro 9,3229
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

ASPİLSAN enerjisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor

Kayseri'de hayırsever iş adamlarının bağışlarıyla 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji, TSK'nin kara, hava ve denizde ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisinin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.
ASPİLSAN enerjisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor

Türkiye'nin yerli sermayeyle kurulan milli kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara, hava ve denizde ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine destek veriyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerin ihtiyacına göre, kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek, TSK'nin gücüne güç katan önemli firmalardan biri oldu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, şirketin, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında edinilen tecrübelerden yola çıkarak kurulduğunu söyledi.

Savunma sanayisi için stratejik bir malzeme olan bataryaların ASPİLSAN Enerji tarafından üretildiğini anlatan Özsoy, diğer sektörlerin batarya ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti.

Özsoy, firma olarak yaklaşık 300 çeşit telsiz, silah, termal, robotik ve medikal batarya ve batarya sistemleri ürettiklerini dile getirdi.

Akıllı batarya yönetim sistemleri ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye’de tek üreticisi olduğumuz nikel kadmiyum akülerimiz uçak ve helikopterler başta olmak üzere, raylı sistem araçlarında, deniz araçlarında, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılmaktadır. Son dönemde şirketimiz açısında önemli bir faaliyet alanı olarak ön plana çıkan enerji depolama sistemlerinin tasarımına ve üretimine başlanmıştır. Ayrıca üretimini yaptığımız batarya ve pil bloklarının şarj cihazlarının da üretimini yapmaktayız. Özel tasarım şarj kabinleri ile batarya test cihazları da geliştirdiğimiz ürünlerdendir."

Ar-Ge çalışmaları sürüyor
TSK'ye son yıllarda önemli katkı sağladıklarına değinen Özsoy, "Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu telsiz bataryaları, gece görüş sistemi bataryaları, karıştırıcı sistem bataryaları, mayın tarama ve bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar, anti-torpido bataryaları, tanksavar sistem bataryaları gibi araçların enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik tüm batarya sistemlerini tasarlamakta ve üretmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Şirket bünyesinde üç Ar-Ge merkezi bulunduğunu anlatan Özsoy, Kayseri Ar-Ge Merkezinin çalışmalarını bataryalar üzerine yoğunlaştırdığını, batarya paketlerinin elektronik tasarımı, mekanik tasarımı ve yazılım geliştirmeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Özsoy, Avrupa Batarya Birliği ile Hammadde Birliği'ne bu yıl üye olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi24 Aralık 2020 Perşembe 10:17
  • Borsa güne rekorla başladı24 Aralık 2020 Perşembe 10:14
  • Ölçü aletlerinin muayene ve damgalama bedelleri belirlendi24 Aralık 2020 Perşembe 09:57
  • Türkiye'de bu yıl 110 bin ton bal üretildi24 Aralık 2020 Perşembe 09:56
  • Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı24 Aralık 2020 Perşembe 09:15
  • Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara hibe ve kira desteğinin uygulama esasları belli oldu24 Aralık 2020 Perşembe 09:14
  • Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi24 Aralık 2020 Perşembe 09:13
  • Kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi24 Aralık 2020 Perşembe 09:13
  • Bakan Dönmez: Hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz23 Aralık 2020 Çarşamba 16:21
  • Plastik poşetin fiyatı belli oldu23 Aralık 2020 Çarşamba 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti