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'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor

"Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi"nin hattaki arızanın giderilmesinin ardından 6 Ekim'de yeniden devreye girmesiyle, Anadolu suyu 107 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla KKTC'ye ulaştırılıyor.
'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında, 2015 yılından bu yana Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan alınan 236 milyon 457 bin metreküp su, dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle Girne'deki Geçitköy Barajı'na aktarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan ve "asrın projesi" olarak nitelendirilen proje, 17 Ekim 2015'te adanın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Anamur ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinden dökülen Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan su, dünyada ilk kez uygulanan "askıda boru sistemi" ile KKTC'de Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'na 5 yıl kesintisiz olarak iletildi.

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6 Ekim'de yeniden su verilmeye başlandı
Askıda boru sisteminde 8 Ocak'ta meydana gelen teknik arıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve yüklenici firmanın 325 kişilik ekibinin çalışmasıyla onarıldı.

Arızanın giderilmesinin ardından 6 Ekim'de Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluşmak için yolculuğuna başladı.

"Halkımız KKTC'yi kendi vatanının bir parçası olarak görüyor"
Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, AA muhabirine, Anadolu topraklarındaki suyun kesintisiz olarak KKTC'ye iletilmeye devam ettiğini söyledi.

Askılı boru sistemiyle deniz geçilerek su aktarılan dünyadaki tek projenin tüm aşamalarının titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Başaran, DSİ ekiplerinin periyodik aralıklarla kontroller gerçekleştiğini dile getirdi. 

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Başaran, projeyle birlikte KKTC halkına hem içme suyu hem de sanayi ve tarımsal alanlarda sulama desteği sunulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Proje, Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşliğinin ve ana vatan olma duygusunun bir yansıması. Anamur halkı olarak böyle bir projeye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Halkımız KKTC'yi kendi vatanının bir parçası olarak görüyor. Aynı milletin unsurlarıyız. Aramızda yaklaşık 70 kilometrelik bir mesafe var. Dolayısıyla tarihsel ve sosyolojik olarak yakınlığımız ve kardeşliğimiz bulunuyor. Bu, aynı zamanda bir gönül projesidir. Anamurlular olarak burada yaşayan insanlara ait olduğunu değerlendirdiğimiz suyu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da Türk ve KKTC halkı arasında geçmişten bu yana güçlü bağların olduğunu ifade etti.

Kılınç, projenin dünyada eşi benzeri olmayan bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, "KKTC susuz kalan bir topraktı, içme ve sulama suyu ihtiyacında çok ciddi sıkıntılar çekti. Türk milleti kardeşlerini orada yalnız bırakmadı. Anamurlu kendi suyunu verdi. KKTC'nin 50 yıllık su sorunu çözüldü. Bizim için KKTC'nin önemi büyük. Bu noktada KKTC'li kardeşlerimize gerekli her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KKTC'ye 236 milyon 457 bin metreküp su ulaştırıldı
Proje kapsamında bugüne dek anavatandan "yavru vatan"a ulaştırılan su miktarı 236 milyon 457 bin metreküpe ulaştı.

Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi 
Projenin deniz geçişi, 80 bin 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçiyor. Deniz geçişi 1600 milimetre çapındaki, yüksek yoğunluklu polietilen boru hattından oluşuyor.

Su, Türkiye tarafında 24 kilometre, deniz geçişinde 80 kilometre ve KKTC tarafında 3 kilometre olmak üzere toplam 107 kilometre uzunluğundaki boru hattı vasıtasıyla KKTC'ye ulaştırılıyor.

Proje kapsamındaki Alaköprü ve Geçitköy barajları 2014 yılının mart ayında, deniz geçişi ise dünyada ilk kez uygulanan askıda boru hattı ile 7 Ağustos 2015'te tamamlanmıştı.

Askılı boru sistemiyle Alaköprü Barajı'ndan alınan su, ilk kez 24 Eylül'de KKTC tarafında inşa edilen Geçitköy Barajı'na iletilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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